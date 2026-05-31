買房奇葩條件！　他股市小賺幫買孝親房指名「要看滿滿綠鬣蜥」

▲綠鬣蜥大量繁殖造成生態危機，有民眾自曝最近迷上捕綠鬣蜥，想買「綠鬣蜥孝親房」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者張雅雲／高雄報導

有民眾股市賺錢後，竟想買「綠鬣蜥孝親房」！原PO發文，最近迷上捕綠鬣蜥，但搭高鐵南下太辛苦，加上股市小賺「億點點」，想幫住在高雄的岳父買間孝親房，條件還指定「走路就能看到滿滿綠鬣蜥」，意外讓高雄凹子底森林公園、澄清湖、衛武營周邊房市被點名。

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原PO在PTT發文指出，自己最近迷上捕綠鬣蜥，但每次都要搭高鐵南下「獵蜥」有點辛苦，剛好在股市小賺「億點點」，因此萌生替岳父在高雄置產的念頭。他列出的條件也相當特殊，除了希望走路出門就能看到滿滿的綠鬣蜥，也希望不要太偏僻，畢竟是長輩自住，車程20分鐘內最好有醫院。

有高雄人指出，綠鬣蜥多出沒在水域、公園周邊，並且捕獲還有獎金。今年農業部已宣布，已受訓認證的民眾若捕獲成蜥，獎勵金由250元調升至300元，並調降幼蜥獎金為50元，來遏止其繁殖與擴散，去年高雄市共捕獲6萬隻，創歷史新高。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，高雄凹子底森林公園、澄清湖、衛武營都會公園，因有湖水、綠地，長年是綠鬣蜥獵人捕獲度超高的「獵龍熱點」，周邊房市也是高雄知名的景觀宅，指名度高。

▲凹子底森林公園周邊屬北高雄豪宅核心區，部分豪宅成交價甚至站上7字頭。（圖／記者張雅雲攝）

他分析，凹子底森林公園周邊屬北高雄豪宅核心區，位於農16，附近有高雄榮總、高醫體系等醫療資源，目前中古大樓房價約落在每坪45~65萬元，部分豪宅成交價甚至站上7字頭。至於衛武營周邊，受惠衛武營國家藝術文化中心、三井LaLaport高雄與捷運橘線題材帶動，近年房價快速補漲，新案成交單價已普遍站上4字頭，中古屋行情約落在每坪30~45萬元，周邊也有國軍高雄總醫院等大型醫療機構。

高雄市市調協會理事長蔡博丞表示，澄清湖生活圈因擁有湖景、低密度住宅環境，加上鄰近長庚醫院，向來是高雄知名養生型生活圈，周邊新案房價已站上4字頭，部分景觀宅成交價甚至達5字頭。

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