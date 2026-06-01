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融資公司盯上代銷業！　代銷苦笑：我們被列高風險受災戶

▲▼ 桃園春日路,桃園市桃園區,桃園小檜溪重劃區,小檜溪新推案,小檜溪預售案,「福鄉心匯」,桃園接待中心,小檜溪新建案,陽台電動升降曬衣,樣品屋,浴室,廁所,臥室,小孩房,VAF智慧潔淨氣流 。（圖／記者張菱育攝）

▲一名台中代銷業者就自曝接到融資公司電話，讓他哭笑不得，示意圖。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

市場正值冷市，銷售案場電話響起卻是融資公司詢問需求，一名台中代銷業者就自曝接到融資公司電話，讓他哭笑不得，也顯見隨著房地產市場買氣轉弱，市場已陸續釋出壓力訊號。

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台中一名代銷業者，在上班時接到融資公司電話，對方直指代銷業不好做，是否有需要借款，讓業者掛斷後卻只能苦笑。他透露：「在房市大好時，融資公司根本不會把電話打到代銷門口，但如今風向變了，代銷業已經被列入高風險的第一線受災戶。」

其實隨著房地產市場買氣轉弱，市場已陸續釋出壓力訊號，最新數據統計，第一線相關產業，包含全台與台中仲介備查家數都呈現年減趨勢。比對2026年第1季住宅建照與開工戶數更是雙雙重挫，分別年減30%與37.2%。種種數據表明，房市降溫的連鎖效應正加速蔓延，相關產業的風險大幅拉高。

以中部市場來說，更有代銷業者加速「斷尾」，普遍是將蛋白區的個案打包，即便虧損也直接認賠，代銷業目前面臨的4大困境，包含來客下滑與成交拉長、廣告投放與人力成本難回收、建商價格喬不攏、現金流速變慢。

▲▼ 新北市汐止區樟樹二路「微笑昇樺」開工、樣品屋,昇樺建設總經理谷念勝,汐止危老案,建案模型 。（圖／記者張菱育攝）

▲數據表明，房市降溫的連鎖效應正加速蔓延，相關產業的風險大幅拉高，示意圖。（圖／資料照）

尤其代銷、房仲業是靠「成交量」在退佣、抽成賺取利潤，不具名代銷老闆就說：「當市場買氣降溫，建商可能還在靠品牌與地段死撐房價，但站在海嘯第一排、高度依賴成交量的代銷，現金流會先出現卡關危機。」

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠分析：「在買氣降溫、來客減少及成交期拉長的壓力下，建商多選擇延後推案，導致現金回收變慢，進而使開工縮減、發包轉趨保守，其實這是一連串的連鎖。」

但實際上「真正先出問題的通常不是房價，而是高度依賴成交量與工程量的產業鏈。」為何房價沒有先跌？陳孟筠分析：「房市修正初期通常是『量先價行』，也就是成交量先大幅萎縮，但房價不一定立刻下跌。原因在於建商仍背負土地、營建與融資成本，加上擔心降價衝擊已購戶信心，因此多半選擇先撐價格。」

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關鍵字：房市冷清代銷困境台中房市房地產降溫市場壓力

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