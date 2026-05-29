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都更退件變官司！新北市府罕見吞敗　永和2700坪案卡關10多年

新北府糗了2／「人屋雙老」都更利益擺不平　小面積危老陷兩難

▲老屋都更「眉角」千絲萬縷，從整合到分配都是耗時耗力，若涉及官司更讓開發腳步凍結，有生之年想再住回安全的新家？不少老宅居民已認為是痴人說夢。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

老宅更新已是「人屋雙老」社會不得不面對的課題，量體門檻較高的「都市更新」涉及利益衝突與人心角力卻不是一年半載能解，政府近期也放寬的小面積「危老重建」雖說100％整合能有效降低異議聲浪，但「狗皮膏藥」式更新卻沒能一致性地美化街廓，實在可惜。

近期一樁地產商向新北市府訴求「撤銷訴願與行政處分」行政訴訟有了結果，市府竟在素有「駁回法院」之稱的最高行政法院爭訟中罕見地吞敗，原來因地產商整合一處新北2,700坪、約260戶都更期間，逾期未完成都更補件而被市府撤銷了都更申請，地產商一氣之下2023年向台北高等行政法院興訟，近日由最高行政法院終局判決，認定新北市府程序上只草草地在「大會報告」後便撤銷了都更申請，這種關乎民眾重大權益的事豈能如此？必須重回「大會審議」才是，命市府另為妥適處分。

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台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中直指這裡當然要爭，因為新北永和幅員有限、發展飽和且人口密集，可開發的土地資源相當稀少，這區整合起來出售每坪新台幣百萬跑不掉，加上近年永和的新建案幾乎全是危老、都更「華麗轉身」，這攤成了活招牌未來附近老屋重建整合藍海賺個盆滿缽滿不是問題，難怪地產商不惜和官府「翻臉」也要告到底。

新北府糗了2／「人屋雙老」都更利益擺不平　小面積危老陷兩難

▲老宅都更往往改變街廓長年建立的生活與消費習慣，房產專家以新北永和一處都更案分析，若整合成功嶄新大樓拔地起，恐怕考量明火與消防安全，熱炒、汽車修護等店家是「回不來了」。（圖／CTWANT提供）

新北市都更處副處長李擇仁則坦言，傳統「都市更新」不必全體所有人同意，因此不少地產整合商吆喝了50％就「掛件」搶得先機，但像永和區這件「福和段732地號」等2,700坪卡了260戶老屋主，一晃眼10幾年地方已在抱怨「佔著茅坑不拉屎」，多次程序文書往返補件時，地產商一直「展好展滿」展期每補個件一年又過去了，整區住戶只能無奈屋況愈來愈差與長輩凋零，無奈都更法令對「卡位」者簡直是帝王條款極盡呵護，一旦修法讓廠商「百家爭鳴」只是平添區域不穩定性，陷兩難搞得一旦遇到「搞事」廠商，地主嘆氣之餘官府也只能攤手。

新北永和資深房仲林明賜則提醒，一般都更往往「卡」在一樓店面不爽，像永和這處都更案，一樓修車廠都更後「根本不可能就地營業」，一旁的快炒店也可能因新房店面沒明火而做不下去。他提醒，一般即使廠商喊出「一坪換一坪」，但別忘了扣除公設與臨路退縮，因此一樓30坪黃金店面一旦都更，「店面分得回一半面積就要偷笑了」他坦言若苗頭不對建議別耗了，或許領錢走人各自精采。

資深地政士蔡岳臻則舉他山之石為例，一般「都更」和「危老」實際上可不是看房子危不危險、舊不舊，而是「地段值不值錢」，出了雙北、台中、高雄之外都更根本乏人問津，原先「居住安全」理念早已走味，像推了9年的「危老」在嘉義市「也才不到5件成案」，與周遭舊房子突兀地「狗皮膏藥」視覺衝擊，在雙北人口稠密區肯定更是明顯。

新北府糗了2／「人屋雙老」都更利益擺不平　小面積危老陷兩難

▲新北永和資深房仲林明賜分析，老宅享有低公設比的實在大空間，加上已與原住戶形成密不可分的感情，要說服現居持有者參與都更實務上真的很難。（圖／CTWANT提供）

但他也坦言，都更像在嘉義市說都更也只剩市府帶頭的那幾件，民間廠商無利可圖根本甩頭就走，回頭看新北永和這件只因市府少了「大會審議」動作就平白擱置了5年，「多少住戶等不了先走了」？呼籲新北市府須對外提出正式檢討。

儘管負責整合的新北都更建築經理公司勝訴了，但董事長蔡錦宗面對CTWANT去電詢問，卻表達不受訪並掛斷電話，絲毫不見勝訴喜悅，260戶居民究竟何時能住新家？至少短時間難了！

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新北府糗了1／最高行打臉！　百億永和都更卡4年只因少了審議
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關鍵字：周刊王永和都更危老新北都更建築經理公司房產雲

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