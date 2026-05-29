「壞到最壞，一定會變好！」　華固鍾榮昌4字看待房市走勢

▲華固建設董事長鍾榮昌對房市長線發展並不悲觀。（圖／記者徐文彬攝）

記者項瀚／台北報導

「任何產業都有景氣循環，好到最好，一定會變壞；壞到最壞，也一定會變好！」華固建設董事長鍾榮昌表示，雖然當前房市非常冷，但對長線並不悲觀，並也喊話央行可以適度放寬房市管制，鍾榮昌更針對房市提出4字看法：「短空長多。」

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鍾榮昌表示：「當前房市非常冷，但建築業減量經營，是好事，市場走向健康發展，任何產業都有景氣循環，『好到最好，一定會變壞；壞到最壞，也一定會變好』，對房市長線沒那麼悲觀，現在應是短空長多。」

聚焦下半年，鍾榮昌表示：「房市不會那麼快復甦，除非央行有進一步鬆綁動作，事實上前年919堪稱有史以來最嚴峻措施，影響非常大，對整體經濟也是負面的，期望逐步解封。」

至於當前全民瘋股的現象，鍾榮昌表示：「股市那麼好，還是會有人獲利了結去買房，現在雖然沒有投資客，但還是有置產客，鎖定地段佳的產品出手。」

鍾榮昌說：「華固手上的案子去化狀況不錯，信義『吾雙』、北投『華固芙心』皆銷售約9成，新店『華固譽誠』也約8成。」至於台中，他說：「我們的案子都在北屯區，觀察近來買氣有回溫。」





▲鍾榮昌說，華固手上的案子去化狀況不錯。（圖／記者項瀚攝）

談及公司的購地策略，鍾榮昌表示：「我們每年大概都有3個案子進來（完工入帳），春節那時候銀行定存達60億元、現在還有30億元，當然要補充土地庫存。」

華固建設迎來交屋潮，去年營收182.4億元、年增152%，創6年新高。歸屬母公司淨利32.4億元、年增132%，每股純益（EPS）10.15元。會中並通過配發8元現金股利+0.5元股票股利。

展望今年， 華固有預計有3完工交屋，包括總銷82億元中山區「華固時代置地」、61億元北投區「華固上文林」、41億元泰山區「華固一莊」，合計總銷共184億元。到了2027年，完工量更將突破200億元。

新推案方面，華固明年至少將推出2案，包括總銷518億元新店區「正大案」以及總銷65億元信義區「松勇路案」。

▲華固股東會採訪整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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