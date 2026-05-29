股市獲利了結轉投資部位？　富人無貸款2.2億買「西華富邦」

▲股市瘋漲，開始有「好野人」獲利了結，將部分資金轉入房市？（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

股市瘋漲，開始有「好野人」獲利了結，將部分資金轉入房市？信義房屋專家觀察，近來北市高總價產品賣得不錯。近期大直指標豪宅「西華富邦」交易，買方2.2億現金購入，前屋主持有11年轉手賺逾5千萬元。

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近期台股瘋漲，是否有帶動房市？新聯陽副總邱俊陽表示：「一般建案應該暫時還不會出現，但頂級豪宅市場，會吸引大戶在股市獲利了結後進場。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「股市暢旺，吸走市場上大量資金，而房市回歸理性、自住當道，但觀察已有一些高資產族群的資金開始往房市移動，觀察近來北市中高總價產品賣得不錯。」

不過，曾敬德表示：「排除高資產族，目前『股市獲利了結資金，流入房市』現象並不明顯，未來房市走向仍要看央行政策，但觀察當前房市在歷經1~2年沉澱後，已頗有築底態勢。」

▲排除高資產族，目前「股市獲利了結資金，流入房市」現象並不明顯。（示意圖／記者湯興漢攝）

觀察今年以來，台北市不少億級豪宅交易買方皆無貸款。而帳面獲利最顯著的是，大直指標豪宅「西華富邦」13樓戶，該戶在4月以總價2億2850萬元交易，權狀131坪，換算單價204萬元。

進一步觀察，該筆交易買方無貸款。而前一手交易是在2015年，總價1億7463萬元，等於過了約11年，帳面增值5387萬元，漲幅達3成。

在地房仲、聯勝房屋專任委託部經理陳泰源表示：「該豪宅為2014年底取得使照，因此2015年的買方應是買在毛胚價，而近期轉手推測是精裝潢+高檔家具電的成本，墊高價，因此實際獲利沒有帳面上看起來得多。」

陳泰源表示：「本次交易戶別為低樓層戶，若面河景觀受限，而該戶交易是可以遠眺劍南山的朝北側，視野自然不輸高樓層面河，且為108坪戶型，在該社區中總價相對低，因此墊高單價。」

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