天下父母心！擠進「明星學區」提高預算也要買　專家提醒3盲點

▲台北市敦化國小是熱門明星學校。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

許多父母為了讓孩子擠進明星學區，往往願意提高預算換屋，甚至多抓新台幣280萬元也在所不惜。不過臉書粉專「Cosmo房產教練」分享一起案例，提醒「明星學區房」的三點盲點，一定要事先確認避免白花冤枉錢。

許多家長看到鄰近明星學校就急著出手，卻忽略了許多現實問題。「Cosmo房產教練」表示，靠近學校並不等於保證入學，實際情況仍須看當年度額滿狀況、設籍年限、優先排序以及教育局的最新公告，購屋前一定要親自向官方查證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盲目高價搶進隱憂多

除了學籍存在不確定性外，這類中古屋通常屋齡較高。表面裝潢雖然乾淨，但內部的水電管線、浴室防水、窗框滲水等基礎工程如果重新整理，保守估計還要再準備70萬元至90萬元的修繕費，這都是隱藏的成本。

▲明星學校都有入學門檻，專家建議要先確認再考慮要不要購買鄰近物件。（圖／資料照）

當總價拉高後，如果銀行貸款成數不如預期保守，頭期款的差額可能就會多出上百萬元。加上後續的裝修款、代書稅費、搬家費與每個月沉重的房貸，家庭的現金流很容易被壓到極限，甚至直接壓縮到原本的生活品質。

理性回推現金流安全

這種情況最危險的是會讓買方失去議價能力。在仲介與屋主的言語攻勢下，家長往往因為教育焦慮而妥協，容忍了採光差、屋況老舊或總價過高，直到成交後才發現管理費、修繕費與貸款壓力大到無法喘息。

「Cosmo房產教練」建議，家長們必須先冷靜思考，如果孩子最後沒有按照原計畫就讀，這間房子本身還值不值得購買。好的學區換屋必須先確認入學規則，再仔細檢查屋況並回推貸款現金流，才能判斷這筆溢價是否真的物有所值。