6年暴增逾百萬戶！全台50歲以上屋主占7成　房仲：大繼承潮將至

▲全台71.8%房產由50歲以上族群持有，且短短6年間就增加118.7萬戶。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

全台71.8%房產由50歲以上族群持有，且短短6年間就增加118.7萬戶。房仲業者認為，隨著屋主年齡逐漸增長與凋零，「大繼承潮」勢必衝擊房市與社會結構。

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住商機構根據財政部資料，2019年全台房屋稅開徵戶數約達1050.7萬戶，其中50歲以上年齡層持有戶數約達731.3萬戶，占比約69.6%

若與今年對比，2025年房屋稅開徵戶數已達約1184萬戶，而50歲以上持有人更增加至850萬戶，占比提高至71.8%。象徵短短6年間，年齡逾50歲屋主增加約118.7萬戶。





▲2025年房屋稅開徵戶數統計。（AI協作圖／資料來源：住商不動產，記者項瀚製作，經編輯審核）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「屋主高齡化現象主要原因有2，一是全台人口逐漸高齡化，致使屋主年齡層逐漸高升。此外房價節節高升，年輕人難以跨入購屋門檻，反之中高齡族群手握較多資源，屋主高齡化趨勢恐也難以逆轉。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「前幾年預售市場熱，進場買房的以年輕人為大宗，預計未來房屋稅數據中，會有一部分年輕人、中壯年人加入。」

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