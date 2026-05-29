斥資50億！　前金站旁「廢棄幼兒園」改建30層雙塔大樓

▲前金區後金段8筆土地公辦都更案，29日由高雄市副市長林欽榮（右）與最優申請人春福建設副總經理李富正（左）簽約。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄版「華爾街」來了！前金站旁廢棄10多年的幼兒園，29日由高市府與春福建設簽約公辦都更，將砸50億元蓋商辦、住宅，低樓層引進銀行等金融業者，預計2033年完工。信義房屋專家表示，該區位於亞資中心範圍，新案行情已站上5字頭。
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高雄市副市長林欽榮表示，金管會自去年9月推動「亞洲資產管理中心」，並選定高雄作為首個示範專區，串連亞洲新灣區與中正路金融聚落。目前已有銀行21家、壽險6家、投信投顧16家及證券商13家，共56家金融機構獲准進駐高雄專區，被外界視為「高雄版華爾街」。
前金區後金段8筆土地公辦都更案，前身為幼兒園，已廢棄10餘年，地主為高雄市府，29日由高雄市政府與最優申請人春福建設簽約，該案位於亞資中心範圍內，基地距離捷運O4前金站約200公尺，土地面積約900坪，使用分區為第4種商業區，容積率630%。未來將興建地上30樓的雙塔大樓，共1.79萬坪複合式住宅及商辦。
高雄市捷運局長吳嘉昌表示，低樓層規劃銀行、金融、資產管理等商業空間使用，高樓層規劃住宅，可提供亞資中心人才的住宅需求，預計2033年完工，市府可分回至少23億元以上權利價值，全數挹注捷運建設經費。
春福建設副總經理李富正表示，台股市值近年持續攀升，反映台灣整體經濟規模與產業競爭力成長，而此次開發案位於亞洲資產管理中心範圍內，為春福首次跨足高雄公辦都更案，住宅規劃2~3房為主，坪數為25~40坪，預計最快明年銷售。
▲該案將興建地上30樓的雙塔大樓，共1.79萬坪複合式住宅及商辦。（圖／高雄市捷運局提供）
信義房屋成功漢神業務曹哲禎表示，前金站周邊屬於高雄早期發展區域，區段有不少公家機關、金融機構，主力為透天住家，新大樓供給相當稀少，不少屋主都是早年持有至今，具有「起家厝」情感，普遍惜售。
曹哲禎指出，該區透天釋出量極少，若是屋齡40~50年、地坪約22坪的巷內透天，總價約1700~1800萬元，換算地價每坪約80~90萬元。
他分析，亞資中心啟動後，區域就近購屋需求可望增加，將支撐前金區住宅行情。現階段周邊開發案多以商辦為主，此次都更結合商辦與住宅，外界預估新案單價也要50~60萬元。
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