買氣自己救！　富旺推「企業版新青安」：前3年房貸補貼2.5%

▲受到缺工缺料影響，不少去年原訂完工交屋的案遞延至今年，富旺國際（6219）決議不配發股息。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

富旺國際（6219）今日召開股東會，會後富旺國際董事長林宗毅宣布，在新青安即將落日之際，推出企業版新青安，針對旗下成屋案推出「前3年房貸利息補貼」方案，建商補2.5%、最高36期。

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實際計算「企業版」新青安，最高補貼房貸利率2.5%，期限為前3年，不限貸款金額，全數由富旺吸收。以總價1000萬元、貸款8成計算，貸款金額約800萬元，若原利率為3%，扣除補貼2.5%，每年繳息可從24萬元降至4萬元，3年最高可省約60萬元。

林宗毅表示：「相較於贈送傢俱、家電或裝潢，利息補貼更直接，也保留消費者自行規劃生活風格的彈性。此外，即使未來政府新版青年安心成家貸款上路，公司補貼可同步適用，等於形成『雙重補貼』。」

至於為何不直接降價？

富旺國際總經理林祐任坦言：「市場若啟動價格戰，容易造成消費者觀望，同時也可能影響既有已購客戶權益，因此選擇以補貼方式取代直接讓價，是最實際的做法。」

富旺國際（6219）今舉行2026年股東常會，會中承認並通過富旺國際2025年合併營收為27.7億元，虧損9519萬5千元，決議不配發股息。

受到缺工缺料影響，不少去年原訂完工交屋的建案則遞延至今年，包括新竹「鈺時代」、「耀時代Villa」、后里「丰厚」等案，再加上彰化「艾美莊園」、斗南「悅榕花園」成屋案，法人預估，2026年可入帳金額上看40億元，有望轉虧為盈。

▲因新青安即將落日，富旺推出「前3年房貸利息補貼」方案，主打協助年輕購屋族降低初期負擔。（圖／記者陳筱惠攝）

富旺目前掌握全台近2.2萬坪土地庫存，足以支應未來5年推案節奏。除在售案外，928檔期預計推出2大新案，包括水湳生活圈「同榮段」案，總銷35億元、西屯青海路「何安段」總銷28億元，產品規劃皆以20~30坪、小坪數為主，鎖定年輕首購族，2房含車位總價帶約落在1700萬元左右。

對於市場景氣，林宗毅說：「雖然近期資金偏向股市，但台灣民眾對不動產仍有高度需求，加上通膨、原物料上漲趨勢持續，不動產仍具保值特性。公司也觀察到，第2季來客量已有明顯回升，市場氛圍逐漸回穩。」





▲企業版新青案，補貼方案最高補貼房貸利率2.5%，期限為前3年，全數由富旺吸收。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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