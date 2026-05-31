六合夜市起死回生　周邊老字號飯店趁勢喊賣7.1億

記者張雅雲／高雄報導

六合夜市人潮回籠，假日擠滿人潮，連平日也吸引不少觀光客逛街，周邊2家飯店卻接連掛牌求售！包括高雄老字號九福集團旗下的「首福大飯店」，開價7.18億元，另一棟「聖亞哥商務旅館」則以1.88億元出售，專家表示，面對新興旅宿競爭，資產處分成屋主選項之一。

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▲六合夜市人潮回籠，假日擠滿人潮，連平日也吸引不少觀光客逛街，周邊2家飯店卻接連掛牌求售。（圖／記者張雅雲攝）

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六合國際觀光夜市鄰近捷運美麗島站，近年受惠國旅與國際觀光客回流，人潮明顯回籠，假日從傍晚開始湧入逛街人潮，平日也有不少自由行旅客穿梭。加上美麗島站為高雄捷運紅、橘線交會站，周邊兼具夜市、交通與住宿需求，原本被視為旅宿業復甦受惠區，近期卻陸續出現知名飯店、商旅掛牌出售。

▲「首福大飯店」當時鎖定陸客自由行與國旅客群，至今仍是六合夜市商圈頗具知名度的老字號飯店。。（圖／記者張雅雲攝）

「首福大飯店」位於新興區民主路，旁邊就是1979年開幕的九福大飯店，2飯店皆屬九福集團。此次出售的「首福大飯店」，是九福集團2014年重新規劃擴建後開幕營運，當時鎖定陸客自由行與國旅客群，至今仍是六合夜市商圈頗具知名度的老字號飯店。

根據銷售資訊，該飯店為地上8樓、地下2樓建物，屋齡約51年，規劃228房、3廳、232衛，目前開價7億1870萬元，並包含飯店對面建坪68.6坪的1樓及地下1樓停車場，換算地價約157萬元。據查，屋主就是九福集團。

▲「聖亞哥商務旅館」，1989年設立，屬六合夜市周邊老字號平價商旅之一。（圖／記者張雅雲攝）

另一棟位於明星街的「聖亞哥商務旅館」，1989年設立，屬六合夜市周邊老字號平價商旅之一，2010年底曾重新裝潢。銷售資訊主打斥資千萬元翻新，規劃54房、1廳、54衛，目前開價1億8800萬元出售，換算地價約213萬元，主攻六合夜市觀光客與商務客，年淨利約180萬元，屋主為自然人。

住商不動產高雄七賢加盟店經理馮源輝表示，近年隨觀光人潮回籠，六合商圈買氣與旅宿需求也逐步恢復，2家飯店目前均正常營業中，周邊地價約160萬元上下。

▲六合夜市周邊2飯店出售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

馮源輝分析，六合夜市人潮確實回籠，但周邊這類飯店、商旅，過去多以團客為主要客源，近年自由行、國旅旅客選擇更多，對比新興品牌商務旅館，老飯店在設備、裝潢與住宿體驗上較難競爭。若屋主不願再投入大筆資金整修，選擇出售也屬於資產活化的一種方式。

在地仲介分析，旅宿業景氣回溫不代表所有飯店都能同步受惠，尤其老飯店若要維持競爭力，後續仍須面對裝修成本、人力薪資增加與品牌定位調整等壓力。對買方而言，是否願意承接，關鍵仍在價格是否回到市場可接受範圍。

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