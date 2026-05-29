紐約州預算案出爐！紐約市對「富豪度假屋」課重稅　每年吸160億

▲紐約曼哈頓城中城的「中央公園塔」（最左側）頂層豪華公寓售價2.5億美元。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

紐約州政府5月28日正式通過最新財政預算案，其中最引人注目的，就是將針對紐約市內的奢侈第二套房產課徵累進附加稅。這項舉措獲得紐約市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）的大力支持，預計每年將為這座全美第一大城帶來高達5億美元（約新台幣161億元）的驚人稅收。

這項新通過的稅制被稱為「度假屋稅」（pied-a-terre tax）。不過，這項法案也引來不少反彈，包含對沖基金巨頭格里芬（Ken Griffin）、億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）以及「鯊魚坦克」投資大亨奧利里（Kevin O'Leary）等富豪，都對此表達強烈批評。

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市長馬姆達尼更曾公開點名，格里芬在曼哈頓中央公園旁、價值2.38億美元的頂樓豪華公寓，就是這項新稅制的潛在目標。

州長態度大轉變 力挺市長馬姆達尼「向富人課稅」

根據紐約州議會通過的預算案摘要，這項附加稅每年能創造約5億美元的財政收入。

事實上，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）過去一直反對透過增稅來資助馬姆達尼的競選承諾（如向富人課稅以減輕普通紐約人生活負擔），但如今霍楚轉向力挺，對於正極力想填補財政赤字的紐約市而言，無疑是一場重大勝利。

霍楚上個月也在Facebook上強硬表示，「如果你在紐約市買得起價值數百萬美元的第二套房產，那你就付得起這筆稅，和所有紐約市民一起撐起這座世界上最偉大的城市。」

鎖定被低估的豪宅 公寓附加稅率最高衝上6.5%

由於在紐約市目前的法律下，這些豪宅用於課稅的評估價值往往遭到嚴重低估，通常只佔實際成交價的一小部分。因此，新預算案也直接命令紐約市稅務委員會重新審查並修正所有不動產的估價。

根據最新預算案規劃，在2026至2028年的前兩個財政年度中，市場價值在500萬至1500萬美元、1500萬至2500萬美元，以及2500萬美元以上的獨立房屋，將分別被課徵0.8%、1.05%和1.3%的稅率。

至於「大樓公寓」的部分，市場價值在100萬至300萬美元、300萬至500萬美元，以及500萬美元以上的級距，附加稅率則高達4%、5.25%和6.5%。不過從2028財政年度開始，大樓公寓的稅率將會調降到與獨立房屋相同的水平。

如何避開富豪稅？「自住、直系血親居住」可豁免

預算案中也制定了豁免條款，只要該房產是由房屋所有權人本人、其承租人，或者是其直系親屬與配偶（包含配偶、父母、子女、兄弟姊妹、祖父母和孫子女）實際居住，就會被認定為「主要住宅」，即可免受這項附加稅的課徵。