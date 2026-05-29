董座涉掏空！　昔「生技股后」大股東名下豪墅6118萬拍定

▲以下市的康友-KY，當初第10大股東林男的起家豪墅以6118萬元拍定。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

昔日股價一度飆破500元、有「生技股后」之稱的康友-KY，2020年爆發董事長黃文烈涉嫌掏空、財報造假後下市，重創大批投資人與中部金主。其中，當初第10大股東林男的起家豪墅以6118萬元拍定。

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曾是台股股后的康友-KY下市，估有上萬投資人受害，投保中心求償47.5億元，昔日康友-KY第10大股東、中部營建商林男名下位於台中市東區的豪華透天，1月遭法拍，最新結果出爐，該物件最終以6118萬元拍定，相較首拍8815萬元大砍約2697萬元、打了約69折。

▲當年康友相關人士積極向中部營建圈募資吸金，金主投入金額超過15億元後，帶動周邊開發商、下游廠商不疑有他跟進投入。（圖／記者林敬旻攝）

位於東區東英五街，屋齡約17年、地上5層樓豪華透天建坪約251.55坪、地坪約95坪，原一拍底價高達8815萬元，拆算單坪約35萬元。不過在市場觀望、豪宅貸款受限下，最終價格一路修正，最後由2位方姓自然人，以6118萬元拍下，換算單坪約24萬元。

知情人士透露，當年康友相關人士積極向中部營建圈募資吸金，金主投入金額超過15億元後，帶動周邊開發商、下游廠商不疑有他，一名投入百萬元的王小姐說：「當時身邊大佬都在投，其實大家都說股票下市變壁紙，我到現在都還沒看到那張股票，只能含著眼淚、帶著微笑。」因此對康友高度信任，未料最終爆雷。

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「該案原本總價超過央行豪宅門檻，在選擇性信用管制下，貸款成數最高僅約3成，高總價產品本來就相對限縮買盤，不過拆算單坪2字頭，以目前營建成本來看，幾乎已接近重置成本，對有現金實力的買方而言，具備一定吸引力。」

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