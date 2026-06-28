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才搬出去3年「房間已被清空」　她無奈！兩派戰翻：不能自在一點嗎

透天,獨棟,透天厝,別墅,樣品屋（圖／CEP）

▲原PO房間被清空。（示意圖／CEP，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文感嘆，她才搬離老家三年，房間就被清空，如今回到家，需要跟其他姊妹共擠一室。她也回想起，大姊是搬出去最早的一位，家裡也確實已經沒有對方的東西，「原來家裡的房間，一直都只是借用，不是我的呀。」貼文曝光後，引起討論。

姊妹搬離老家！房間被改造

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這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文直呼，「搬出來後，就沒有自己的家了！」原PO表示，老家是一棟四層樓的透天厝，明明空間相當充足，但自從家中的三姊妹陸續搬離後，她們原本居住的房間就被家人清空，並且改造成其他用途的房間。

原PO接著說明，三姊妹只要回家，就只能共同擠在同一房間內休息。倘若遇到三人同時返家，或有人帶伴侶回來的狀況，就必須睡旅館。此外，她在母親節回老家時，父親更直接提出要求，要她盡快將留在房內的私人物品全部整理乾淨。

大姊物品早淨空！她嘆房間只是借用

原PO坦言，她的東西包含從小到大的玩偶、課本與畢業紀念冊等，因目前在外租屋，根本沒多餘空間可擺放，對如何處置感到苦惱。她仔細回想也發現，搬出去最久的大姊，其物品早已完全消失，「原來家裡的房間，一直都只是借用，不是我的呀。」

▲▼ 房間,枕頭,飯店,窗簾,植物。（示意圖／CFP）

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「我懂這種傷心，其實我們心還在娘家，父母永遠都是父母，還是照顧娘家、持續關心，但他們卻認為我們嫁人就是外人」、「我嫁出去後，在娘家沒有房間，在婆家也沒有房間，在婆家還被說霸占房間」、「我在北部工作之後，媽媽當初也想打掉我的房間，是爸爸堅持留下，爸爸說每個人在家都要有自己的房間。我至今仍然非常感謝爸爸，沒有把我從娘家抹去」。

不過也有網友認為，「要不然你是希望把家裡當倉庫嗎」、「不要把父母扶養你、提供的當成理所是你的所有權」、「我也可能會像你父母這樣做，孩子都獨立門戶了，你說所留的東西，你偶爾回來看看，那些東西真的就是兒時回憶，但對住的人而言，就是廢物囤積」、「家裡本來就是要整理，你們都搬出去了，家裡留的東西其實自己都沒有用，只是回憶」、「真是莫名其妙，幾百年回家一次，就要留整個房間不能動，爸爸、媽媽就不能活得自在一點嗎」。

關鍵字：房間毒姑九賤婆媳討論區

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