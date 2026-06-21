下午看房最好？租屋老鳥揭「避雷3原則」：千萬別信捷運5分鐘

▲網友分享租屋族看房時的3個重點。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者王麗琴／綜合報導

租屋族在找尋租屋處時，除了考量交通、生活機能及預算之外，房子本身的安全性也是不能少的考量因素。就有一名網友發文分享租屋族看房3個原則，分別是西曬測試、隔音盲測與距離玄學，並特別指出在下午看房是最合適時段。

該名網友在Threads匿名發文，指出為什麼租屋老鳥們都偏好跟房東約下午看房呢，他表示這是有根據的，以下就是他為北漂族整理的「租屋避雷3鐵則」：

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1.西曬測試

由於從正午過後，太陽會逐漸向西移動，看房時建議在下午三點去觸摸一下西側的牆壁，如果燙到能煎蛋，代表夏天的冷氣費用相當驚人，就要謹慎考慮是否要租了，否則電費保證會讓你吃土。

2.隔音盲測

租屋處最惱人的就是鄰居發出的噪音，建議大家下午看房時，要注意聽聽隔壁是否有打麻將的聲音，或樓下鹹酥雞攤是不是開始飄油煙。

3.距離玄學

很多房東在租屋廣告上會強調「近捷運」、步行5分鐘就能到，這種話請千萬不要相信，看房時務必要自己打開Google Maps，親自從租屋處走到捷運站，測試是否真為房東口中的5分鐘路程。

除了上述提到的看房技巧外，原PO指出，也要留意租屋處樓下是否有超商，如果有的話不僅買東西方便，就算在半夜也能領取蝦皮的貨物。

貼文一出立即引發熱議，就有一名網友加碼建議最好下午、晚上、下雨天各看一次，因為下午去看房能夠感受房間是否很熱，開冷氣就要留意電費是否承擔得起；晚上則是去感受該租屋處是否很吵雜；雨天則可以觀察是否漏水。他並特別建議，假如住鐵皮屋就要留意是否有做隔音。

該名網友還分享自身經歷，表示他兩次租屋都是住頂樓加蓋，房間品質不錯，不過噪音問題真的讓他很頭疼，由於居住在鬧區，半夜時常有攤販收攤桌椅碰撞的聲音，這種噪音很難預防，「畢竟沒人會在半夜三點去看房」；另外針對頂樓加蓋悶熱的問題，他建議假如窗戶有鐵窗、防盜性夠強的話，「早上出門時把門窗打開通風，這樣回來時就比較涼快了」。

不過也有網友不認同原PO說法，「我是寧可有西曬也不要潮濕，想吹冷氣我就去圖書館」、「樓下有超商很吵吧，一直叮咚叮咚，不幸的話還有也很吵的夜貓子和菸鬼們⋯」「樓下有7-11全家保證晚上吵死你」；還有網友建議要檢查冷氣的型號，有些房東會把「定頻冷氣騙說是變頻，還五級能效」。