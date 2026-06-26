繳30年房貸！以房養老「是白忙一場？」　律師破迷思

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

辛苦一輩子繳完房貸，老了卻要用「以房養老」把房子抵押給銀行換生活費，難道真的是白忙一場嗎？一名網友分享銀行以房養老的傳單，質疑一輩子都在幫銀行打工。對此，知名恩典法律事務所律師蘇家宏特別發文解惑，點出5大核心關鍵，直言30年前選擇買房的人非但沒有白忙一場，反而是這場局裡的「最大贏家」。

買房是資產活化！律師曝超狂增值反差：沒買錢早花光了

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對網友「一輩子房貸換一場空」的質疑，蘇家宏律師首先打破迷思。他指出，30年前買房的人才是最大贏家，當時可能僅花500多萬買下的房子，如今隨著房地產飆漲，現在可能已經大幅增值到3000萬元。當年辛苦繳清的房貸，確確實實地轉化為高價值資產，要是沒買房子，這筆錢可能早就花光了。

蘇家宏解釋道，當長輩老了手邊缺乏現金過生活時，「以房養老」其實是一個能將不動產活化為現金的優質理財選項，並非白忙一場。

此外，辦理以房養老只是在房地上設定抵押權，房子並沒有直接變成銀行的。以單身族為例，即使人生畢業後沒有繼承人，也會透過遺產管理人將房子拍賣，還清銀行借款後，剩下的錢依然會歸入國庫；若提早寫好遺囑，甚至能將剩餘價值的款項遺贈給親友或捐給公益團體，把愛留人間。

怕活太久被趕出去？「以房養老」兩大隱藏優勢

許多人擔憂萬一活太久，例如活到90至100歲，貸款到期後會不會被趕出家門？蘇家宏指出，貸款到期時銀行會進行結算，一般成數算下來，房子通常都還會有殘值。

他也建議，長輩要發揮財商，不要把每個月領到的生活費花光，應拿一部分進行理財，為自己存下另一桶金，就不會陷入完全沒錢的窘境。

相較於「大屋換小屋」，以房養老能讓對老家有深厚情感的長輩，繼續留在熟悉的環境安居；更重要的是，以房養老還有兩大隱藏法律優勢，如下

自帶防詐功能： 因為以房養老會在房地上設定抵押權給銀行，相較於名下完全沒有設定抵押的乾淨房產，這類房子比較不容易成為詐騙集團鎖定的誘騙目標。

合法節稅效果： 向銀行辦理以房養老本質上是「跟銀行借錢」，未來長輩人生畢業在計算遺產總額時，這筆銀行債務可以合法扣除，進而拉低遺產稅的課稅淨額。

妥善運用法律保障老後尊嚴 律師：資產是你老後的依靠

最後，蘇家宏總結強調，民眾辛苦打拚下來的房產，就是老後生活最堅實的依靠，「以房養老」的政策目的，是讓原本不會動的死資產，變成可以靈活運用的救命現金。只要能夠妥善運用法律與金融工具，並在生前做好財富規劃與遺囑指定，長輩們不僅不需要擔心房產落入他人手中，更能讓自己的晚年生活過得平安、富有尊嚴。