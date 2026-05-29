划算？新埔捷運站旁40年老公寓「30坪賣1200萬」　內行曝風險

▲新埔捷運站。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市板橋新埔捷運站周邊機能成熟，近期有網友在臉書社團發問，指稱新埔捷運站、新埔民生站步行約2分鐘的40年公寓，4樓、30.51坪成交總價1200萬元，想知道「會太高嗎？」貼文曝光後，多數網友認為地段條件佳、單價不到40萬元，以板橋雙捷運生活圈來看超划算。對此，信義房屋專家提醒，40年老公寓要特別留意結構與修繕成本。

原PO在買房知識家發文表示，該物件位於新北市板橋區新埔捷運站附近，屋齡大約40年，坪數30.51坪、成交價1200萬元，「雙捷運站，新埔民生站和新埔站步行約兩分鐘，旁邊是新埔商圈」，因此好奇詢問「會太高嗎？」

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貼文引發不少網友討論，多數人直呼不貴，「便宜，值錢的是地段土地，等你在這裡問完高機率被下手了」、「我覺得便宜，如果你覺得買貴了，歡迎拿出來平轉」、「也太便宜了吧，不買可以放物件給我嗎」、「單坪40不算貴啊」、「那個地段這個價錢應該算很便宜吧！」

一票提醒風險「爬樓梯、屋齡」

不過也有人提醒，價格便宜不代表沒有風險，尤其老公寓高樓層沒有電梯，「要爬樓梯，你買不到半年就會後悔」、「並不貴，這邊機能非常好，只是4樓要爬樓梯自己想清楚」、「4樓真的有夠高，未來不好脫手，公寓最多買2樓，最好1樓。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則認為，這類物件判斷重點不能只看總價，還要回到銀行鑑價、實價登錄與屋況本身。他也提醒，40年老公寓要特別留意結構與修繕成本。整體來看，若屋況正常、產權清楚且貸款鑑價合理，以新埔雙捷運、商圈機能來說，確實屬於市場上相對有吸引力的產品，但買方仍要確認是否能接受爬樓梯、老屋維護成本。