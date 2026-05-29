股后穎崴仁武新廠動工　科技利多失靈？區域房價下修1成





▲台股「股后」穎崴（6515）29日在仁武舉行新廠動土，預計2027年底完工，並於2028年正式投產。（圖／高雄市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

台股「股后」穎崴（6515），29日在仁武舉行新廠動土，董事長王嘉煌透露，未來新廠產能規模雖可達現有各廠總和2倍以上，但仍只能滿足約三分之一需求。儘管有利多，根據實登統計，仁武預售新案今年均價每坪33.4萬元，與去年同期相比，仍出現1成跌幅。

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穎崴29日舉辦「仁武產業園區新廠房新建工程」動土典禮，高雄市長陳其邁透露，「今日出門時，特別看了一下穎崴股價，大概是8000、9000元，是台股股后，不只公司的價值會反映在股價上，更重要的也會持續擴大產能。」

王嘉煌指出，穎崴仁武廠未來產能規模可望達現有各廠總和2倍以上，支援客戶在晶圓測試、最終測試及系統級測試等多元需求，預計2027年底完工，2028年正式投產。

王嘉煌說：「但新廠大概只能夠滿足目前三分之一的產能而已，所以還在找更好的地點，加速建廠。」而本次投資近35億元興建新廠，預計創造897個高階就業機會。

▲仁武雖有科技大廠持續加碼，房價卻沒有同步追高。（圖／高雄市政府提供）

雖有科技大廠持續加碼，地區房價卻沒有同步追高，反而在買氣降溫下出現修正。根據實登統計，1~5月仁武預售案均價為每坪33.4萬元，與去同期37.2萬元相比，出現10.2%的跌幅。

高雄市市調協會理事長蔡博丞表示，仁武近年確實受惠北高雄半導體S廊帶題材，產業就業人口與自住需求都有支撐，但目前市場已進入盤整期，買方不再只因科技大廠設廠就追價，「尤其前一波房價漲幅明顯，最高單價達4字頭，若個案開價未回到市場可接受區間，仍會面臨去化壓力。短期房價仍要回歸買氣、產品條件與價格競爭。」

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