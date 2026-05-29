資金全衝股市！　台股1天成交量1.8兆「台中預售屋要賣17年」

▲根據實登統計，2026年1月1日至4月10日，剛好100天，全台中預售屋排除解約（6筆）後，累計總銷金額僅288.6億元。（圖／記者陳筱惠攝）



記者陳筱惠／台中報導

台股不斷創新高，今（29）日大漲千點噴出單日近1.8兆元的驚人天量，對比房市，換算下來1日台股、換算台中目前預售屋成交量，等於要賣17年！專家認為金融市場與實業之間的扭曲狀態，長期將造成產業空洞。

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資金瘋狂沖刷股市的同時，曾被視為資金避風港的房市，卻面臨前所未有的冰凍，以台中來說，根據實登統計，2026年1月1日至4月10日，剛好100天，全台中預售屋排除解約（6筆）後，累計總銷僅288.6億元。

進一步分析，在全台中共成交1301筆、288.6億元的案量中，光是西屯、北屯、南屯就合力吸乾了198億元，強勢橫掃全台中近7成的市場。其中，西屯區因豪宅指標案「聯聚中衡大廈」單案就吸32.6億元的品牌效應撐盤，然而扣除這三個精華區，其餘20多個行政區整整4個月僅能分食90億元案量，過去熱炒的蛋白區與海線區域，如今週週掛蛋已成常態。

▲業者憂心資金過度往金融與特定科技產業集中，會加速實體產業的空洞化。（圖／記者陳筱惠攝）

房市買氣呈現骨感現實，在股市單日近1.8兆元的驚人天量強烈對比下無所遁形。大台中不動產榮譽理事長王至亮表示：「『全民皆股』從早餐店老闆、服務業員工、計時打工族到家庭主婦，當所有人不再願意在原本的崗位上兢兢業業、實事求是，技術層面的傳承與勞動力市場的穩定將徹底崩解。」

王至亮直言：「在央行第七波信用管制與營建政策夾擊下，資金過度往金融與特定科技產業集中，正加速實體產業的空洞化。當一個社會失去了腳踏實地的生產力與技術累積，只剩下虛擬數字的狂歡，這波引發的社會與房市修正風暴，恐將比想像中來得更加猛烈。」

不過，《住展雜誌》企研室總監暨發言人陳炳辰認為：「房市有一定的購置門檻，不像股市資金小那麼容易進入，且組成買盤占比也與股市不同，所以在比擬上還是有很大差異。」

陳炳辰提醒：「房市的波動較小，流通性也慢，整體風險上因為多有法條限制，其實比起股市穩健，但股市如今飆漲，震盪風險大，又沒有控管購買的自備資金限制，容易讓資本實力不雄厚又資歷淺的買盤失控。要是還有融資、借貸等情況，槓桿危機實不小於房產，也最好避免以房養股的雙槓桿賭注。」

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