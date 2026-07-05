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3房「差200萬」要不要買車位？過來人一面倒：回不去了

▲▼停車位,停車場,車位。（圖／記者項瀚攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者項瀚攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

買房時要不要連車位一起買，往往讓不少人陷入兩難。一名網友表示，最近在看同一個屋齡30多年的大樓社區，其中一間3房產品總價約700至800萬元但不含車位，另一間則是3房加車位、總價約1000萬元上下，兩者相差約200多萬元，因此好奇大家會怎麼選擇。貼文曝光後，多數人幾乎一面倒支持有車位的物件，認為自住便利性與未來轉手性差異相當明顯。

原PO在PTT的home-sale板發文請益，表示看了兩個同社區物件，旁邊約200公尺就有立體停車場，因此想知道大家會偏向購買3房不含車位、總價約700至800萬元的物件，還是選擇3房加車位、總價約1000萬元上下的物件。他也補充，希望先不討論管理問題，單純從物件條件與價值來看。

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不少網友認為答案相當明確，直言有車位的物件才是首選，「誰開車買東西回家還想要再走200公尺」、「回社區後直達家裡的電梯不好嗎」、「3房要有車位才是熱門物件」、「買大樓不買車位，你住公寓就好」。也有人提到，下雨天、採買或帶小孩時差異特別明顯，自住體驗完全不同。

留言區幾乎清一色力挺有車位的選項，「光是下車不用在外面走路，就贏了」、「平面車位更好，平面大於機械」、「拜託，小孩睡在車上要抱下車時，差別就出來了」、「沒有道理不買車位，除非你不是要自住。」

不過，也有少數人認為仍要看價差是否合理，「唯一的問題是車位值不值200至300萬」、「同社區如果有車位可以租，選1也沒什麼不好」、「平車兩百萬以上是北部行情」、「如果資金有限，多出來的200萬也有其他投資用途。」原PO則表示，真正困難的地方其實不是要不要車位，而是當價差拉大到200萬甚至300萬元時，該如何衡量是否划算。

關鍵字：買房車位自住房市

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