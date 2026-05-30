陸敬民／房市告別全面普漲　FOMO買盤冷卻真相曝

▲過去幾年房市最常聽到的一句話，就是「現在不買，以後更貴」。（示意圖／記者張雅雲攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

過去幾年房市最常聽到的一句話，就是「現在不買，以後更貴」。在房價一路上漲、市場資金充沛的年代，不少人買房並非因為有迫切居住需求，而是擔心再不進場，未來將永遠追不上房價漲幅。

當時市場瀰漫濃厚的FOMO（Fear of Missing Out，錯失恐懼症）情緒，許多人買的不是房子，而是害怕被市場拋下的焦慮感。

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那段時間，只要掛上高鐵、捷運、科學園區、台積電設廠等題材，價格就有機會一路墊高。無論產品條件如何、生活機能是否成熟，只要有故事可講，就有人願意買單。預售市場更出現排隊搶戶、開案即完銷的盛況，許多買方甚至來不及仔細研究產品內容，就急著先卡位。

不過這樣的市場氛圍，在近1年已出現明顯變化。受到信用管制、貸款緊縮以及整體市場買氣降溫影響，房市逐漸告別過去全面普漲時代。房價雖然尚未出現全面性修正，但不少區域已經從快速上漲轉為盤整，甚至出現個案讓利現象。

對許多自住客而言，過去買房常常像限時搶購，今天不下訂，明天價格就可能調漲；今天猶豫一下，心儀戶別可能立刻被搶走。當市場過熱時，購屋決策往往被迫加速，買方很難冷靜比較產品差異、評估自身財務能力。

如今情況已大不相同。接待中心少了排隊人潮，購屋族有更多時間比較地段、產品與價格，也有更多機會與建商談付款條件。過去是建商挑客戶，現在則逐漸回到客戶挑產品的市場節奏。

▲在銷售速度放緩下，房市的付款方式、裝潢配套、家電贈送甚至價格談判空間，都比前幾年增加不少。（示意圖／記者張雅雲攝）

尤其銀行貸款政策收緊後，高槓桿投資客大幅退場，市場結構也出現改變。過去不少買盤來自短期投資與資產配置需求，如今市場主力逐漸回歸自住客，購屋考量也從「還能漲多少」，轉向「適不適合長期居住」。

實際觀察市場也發現，雖然建商仍強調土地、營建與人工成本居高不下，但在銷售速度放緩下，付款方式、裝潢配套、家電贈送甚至價格談判空間，都比前幾年增加不少。當然，目前市場仍有一項現實挑戰，就是貸款問題。

不少首購族實際進入對保階段後才發現，銀行鑑價比預期保守，自備款需求因此增加。尤其過去房價漲幅較大的區域，包括新竹、台中、臺南與高雄部分重劃區，銀行審核態度相對謹慎，讓不少購屋人重新調整資金規劃。

不過從長期來看，這也是市場回歸理性的必經過程。房地產終究是居住商品，而非短期投資工具。當市場開始重新討論通勤時間、生活機能、學區、家庭需求與還款能力，而不是每天只關心房價還能漲多少時，反而代表市場正逐步回到健康軌道。

►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長