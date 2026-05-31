對標香港、新加坡！高捷O4站公辦都更案簽約　蓋30F超高複合大樓

▲亞資中心核心範圍 。（圖／高雄捷運局提供）

記者陳致平／綜合報導

高雄市政府捷運工程局辦理前金區後金段8筆土地公辦都更案，29日由高雄市政府與最優申請人春福建設股份有限公司簽約，預期吸引資產管理、金融法律稅務專業機構進駐，透過都市更新推動綠色金融科技與國內外創新產業聚集，形成產業群聚效應，進一步帶動前金區整體機能升級與城市轉型發展。

高雄副市長林欽榮致詞時表示，金管會自去年9月正式推動「亞洲資產管理中心」，並選定高雄作為首個示範專區，以高速行政效率進行及鬆綁法規，串連亞洲新灣區與中正路金融聚落。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林欽榮指出，依據金管會資料，目前已有銀行21家、壽險6家、投信投顧16家及證券商13家，共計56家金融機構獲准進駐高雄專區，亞洲資產管理中心高雄專區的競爭對手是香港、新加坡，透過專區設立加速吸引海外資金與專業人才回流，前金區後金段公辦都市更新案正是配合此需求應運而生，將原閒置10年以上之市有土地，透過都市更新提供優質商辦、複合生活機能與現代化都市空間，提供金融產業人才所需的環境，並帶動前金區產業及居住生活的全面升級。

▲都更案一樓示意圖 。（圖／高雄捷運局提供）

捷運局長吳嘉昌表示，基地位於捷運O4前金站西南側，距捷運站步行距離僅200公尺，土地面積3,274平方公尺，使用分區為第四種商業區，容積率630%，投資人將投入50億元，興建1.79萬坪複合式住宅及商辦，低樓層做銀行、金融、資產管理等商業使用，高樓層規劃優質住宅，支援亞洲資產管理中心高階管理人員住宿需求，市府並可分回至少23億元以上權利價值，全數挹注捷運建設經費。