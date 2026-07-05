專家提「六招」省房租！　第四招最重要

▲租屋廣告。（圖／記者姜國輝攝）

記者葉國吏／綜合報導

買房還是租房？是長久爭論不休的問題。房產專家「Cosmo房產教練」在臉書社團「大台北好好好租屋網（含新北市）」呼籲2026不要再租房了！「除非你知道這六招立馬省三成」引起許多租屋族關心。

盲目追求低價反落入陷阱

「Cosmo房產教練」表示，九成租屋族往往只有單一策略，就是盲目尋找便宜的物件，卻忽略了隱藏的代價。許多人為了每個月省下3,000元租金，寧可搬遷到偏遠區域，導致每天通勤時間增加1.5小時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲看房示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

這種用低廉租金交換昂貴時間成本的做法，換算下來根本沒有真正省到錢。想要實質降低三成租房成本，就必須善用談判技巧，例如主動提出一次支付三個月押金並簽下兩年長約。

談判全包月租與鎖定淡季

這項舉動能有效降低房東面臨的房屋空置風險，更有機會將原本16,500元的月租成功壓低至14,000元。其次，在簽約前應將所有水電、網路、管理費等雜費逐項列出，爭取全包式月租。

選對搬家時機也是省錢關鍵，台灣租屋市場在每年九月至十一月進入淡季，此時許多急著出租的房東願意給予首月免租等優惠。只要將這些省下的資金妥善保存，就能啟動複利效益。

▲租屋廣告。（圖／記者姜國輝攝）

善用政府補貼並累積知識

此外，2026年符合資格的租屋族，每月最高可申請5,000元政府住宅補貼，一年下來能省下高達60,000元。這項福利務必在與房東談約時就提前溝通，確保對方能協助配合申請。

租房的這段期間，更應該同步建立自身的房產知識，包含選區邏輯、貸款工具與議價方式。把租屋當作實戰前的實習，才能在資金準備充裕時精準進場，早日徹底擺脫原地踏步的租屋循環。

「Cosmo房產教練」租屋六招省錢

1、用「確定感」換租金折扣

2、把所有雜費全部談進月租

3、選對時機搬家，省下整整一個月

4、把節省下來的錢，立刻啟動複利（這招是最多人忽略、但也是六招裡最重要的一招）

5、把政府的補貼全部拿回來

6、租房的每一天，都在學怎麼買房