外國人瘋買南韓房產！持有破10.8萬戶年增8%　這國人最愛買

▲截至2025年12月，外國人在韓國國內持有的住宅高達10萬8231戶，較前一年同期大幅增長8%。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

外國人在韓國置產的熱潮持續升溫。根據韓國國土交通部5月29日公布的最新統計，截至2025年12月，外國人在韓國國內持有的住宅高達10萬8231戶，較前一年同期大幅增長8%，佔韓國國內總住宅數的比重達到0.55%，其中又以「中國大陸籍」買家佔過半數最多。

中國大陸買家破6萬戶居冠 台灣人持股排第四

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根據統計，若以持有住宅的外國人國籍來區分，中國大陸人以持有6.1萬戶（56.8%）奪下冠軍寶座；其次為美國人持有2.3萬戶（21.4%）、加拿大人6500戶（6.0%）。台灣人則以持有3400戶（3.1%）位居第四，澳洲人則以2000戶（1.9%）緊隨其後。

不過，若以「長期居留人數對比住宅所有者人數」的比率來看，排行順序則出現翻轉。美國以27.4%居首，其次依序為加拿大（24.3%）、澳洲（22.2%）、台灣（17.8%），中國大陸則以7.5%墊底。

在地區分布上，外國人置產明顯集中於首都圈，京畿道以4萬2386戶（39.2%）高居第一，首爾市以2萬4541戶（22.7%）居次，仁川市則以1萬1279戶（10.4%）排名第三。

住宅類型則以大樓公寓、聯排住宅、多戶公寓（華廈）等集合住宅為大宗，共計9萬9013戶，獨立住宅（透天厝）僅有9218戶。此外，外國買家多以自住或單一投資為主，持有1套住宅的人數高達9萬9648人（93.4%），持有2套者為5651人（5.3%），持有3套以上者則僅有1387人（1.3%）。

政府祭「土地交易許可區」重拳 首爾交易量雪崩44%

為了遏止外國人在韓國境內炒房投機，韓國政府於去年8月祭出鐵腕，將首都圈核心區域劃定為「外國人專用土地交易許可區」。這項政策隨即展現顯著成效，外國人在首都圈的住宅交易量出現全面萎縮。

數據顯示，自去年9月至今年4月為止，外國人在首爾的住宅交易量較前一年同期大幅減少44%。其中，被視為精華區的「江南三區」（江南區、瑞草區、松坡區）與龍山區，減幅更達到58%。

若以國籍來看，美國人在首爾的住宅交易量減少了57%，中國大陸人也減少了36%；京畿道與仁川市的外國人交易量也分別下滑23%與30%。

有趣的是，不同國籍的置產喜好也大不相同。截至去年底，美國人最愛買的區域前三名為江南區、平澤市、瑞草區；加拿大人集中在江南區、瑞草區、松坡區；中國大陸人則偏好富川市、安山市與始興市。

土地持有同步微增 國土部：將嚴查異常交易

除了住宅外，外國人在韓國持有的土地面積也達到2億7017萬0平方公尺，較前一年底微增0.9%，佔韓國國土總面積的0.27%，公告地價則年增2.0%至34兆1,431億韓元。

在土地持有國籍方面，美國以53.6%佔比最高。土地用途則以林地、農地等其他用地佔68.1%最多，其次為工廠用地（21.7%）。若以持有主體區分，外國國籍韓僑佔55.6%最多，其次為外國法人（33.3%）。

韓國國土交通部相關人士對此表示，隨著居住在韓國的外國人增加，外國人持有的土地面積與住宅數量正點滴逐步成長。官方也強調，未來將針對涉嫌違法行為的異常交易進行徹底調查，嚴格控管外國人的不動產投機交易。