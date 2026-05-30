社區泳池撐得過10年？大票住戶現身點頭　專家：關鍵在戶數

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人買房時會把游泳池列為加分公設，但也有不少民眾擔心，泳池維護成本高、使用率有限，社區交屋多年後恐淪為蚊子館，話題引發討論。對此，信義房屋專家表示，從市場經驗來看，泳池能否長期營運，關鍵其實不在屋齡，而在於「戶數規模、管理費收入及住戶共識」。

有網友在買房知識家詢問，「我很好奇，到底有沒有社區交屋超過十年，公設的泳池還有在放水的？」貼文引發討論，不少人紛紛搖頭，「我會刻意避開有泳池的社區，超級浪費錢，一年也沒游個幾次成本特高」、「我們泳池早已經變成種菜的天堂了！一群阿嬤天天在顧她們的小菜圃」、「覺得真正實用的公設只有閱覽室、健身房，其他都是養蚊子而已。」

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超多住戶現身點頭「有在運作」 關鍵曝

但更多人反而表示，「有，快三十年的社區，有放水，有救生員，應該還蠻多的」、「一大堆好嗎，集中在夏天兩三個月放水，又不會增加多少錢，兩三百戶上養個泳池根本輕鬆的要死，詳情自己去問社區財報」、「我中和的家。每年開放7、8兩個月，有聘救生員」、「我們社區都是年輕爸媽，夏天會帶小孩去泳池玩水，我們是景觀泳池深度120左右，不用請救生員。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從市場經驗來看，泳池能否長期營運，關鍵其實不在屋齡，而在於「戶數規模、管理費收入及住戶共識」。若社區戶數較多，固定管理費收入穩定，泳池維護、水電、救生員與設備更新等成本較容易分攤，公設自然較能長期維持。

不過，曾敬德提醒，泳池屬於高維護型公設，除了水電費外，還涉及設備保養、清潔消毒及救生員配置等支出，因此有些社區會選擇季節性開放，甚至採使用者付費方式降低管理費負擔。