投資客裝潢屋能買？專家提醒「檢查3件事」：務必寫清楚

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

買房碰上已裝潢好的物件，對不懂裝修、又想省時間的買方來說，確實相當吸引人。不過有網友求問，是否有人買過投資客整理、包裝過的房子，實際住起來感受如何？對此，信義房屋專家指出，投資客裝潢屋適合「想快速入住、沒時間監工、能接受現有風格」的買方，簽約前務必把漏水、保固、交屋狀況寫清楚。

原PO在買房知識家詢問，是否有人買過投資客整理、包裝過的房子，實際住起來感受如何？他坦言，知道這類房子可能有「表面功夫」，但因為自己不懂裝潢，也考量時間成本，近期正在思考是否直接購入，引發不少過來人分享經驗。

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不少網友提醒，這類物件不是不能買，但重點不能只看裝潢漂不漂亮，「要看工法，不是看漂亮，貼越多越有貓膩。」也有人建議，外觀看起來物美價廉，但一定要先確認水電是否更新過；另有網友指出，若裝潢不符合自己的生活習慣，未來反而可能變成要拆除的廢棄物。

但也有人指出，「還是要看現場裝潢設計的品質，有的好，有的不好，現在其實都蠻容易看得出來的！」「要看誰裝修的，投資客是為了賺錢，有些有良心的還會提供檢修履歷跟保固。」

專家提醒確認「三件事」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議幾點，第一件事可確認「屋況基本面」，包括是否有漏水、壁癌、管線老舊、電線容量不足及排水問題。第二要看「水電與防水是否有更新紀錄」；第三要留意「是否有違建或格局變更」，例如陽台外推、增設浴室、排水改管等。

曾敬德表示，投資客裝潢屋適合「想快速入住、沒時間監工、能接受現有風格」的買方，但簽約前務必把漏水、保固、交屋狀況寫清楚。