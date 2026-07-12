買房「格局、機能全都超滿意」卻猶豫了！過來人一看勸退：很複雜

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

買房挑選住商混合的建案，到底會不會踩雷？一名網友在Dcard發文指出，最近看上一處各項機能與價格都非常完美的建案，唯一的隱憂是社區低樓層規劃為「一般事務所」，且戶數甚至比高樓層的集合住宅還要多。雖然代銷小姐強調只要當作小坪數戶型集中低樓層、有電梯門禁管控不用擔心，但原PO仍感到不安而發文請益，文章掀起討論，不少網友紛紛勸退。

建案機能價格堪稱「一時之選」 她卻猶豫了

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原PO在Dcard以「社區內有事務所格局的缺點請益」為題發文表示，一直以來自己看房都只鎖定純住宅區的案子，頂多只有一樓是否有店面的差別；然而，最近看上一個住商混合的建案，不論是綜合格局、地點、機能還是價格，通通都是他的「一時之選」，唯獨社區低樓層被規劃為事務所格局，高樓層才是集合住宅，且事務所的總戶數還比住宅多了一些。

對於原PO的疑慮，現場銷售人員則安撫稱，該社區的事務所可申請登記的項目非常單純，不用過度擔心，只要把這些事務所當作是「小坪數戶型集中規劃在低樓層」即可。

事後，她上網查資料發現，這類社區最大的問題就是事務所可能導致出入人流複雜，但又轉念一想，若社區有電梯門禁管控，影響或許不大，同時也不想輕易放掉心儀的房型，於是只好發文求過來人的居住經驗。

網友揭殘酷現實：出入複雜、管理不易

對此，有網友表示，「你看到的事務所，絕大部分是當住宅賣，除非真的是當辦公室賣，不然不可能門禁管控，他們也是住戶，你無權限制，所以你也要接受出入複雜、戶數多、管理不易，及易有黑道勢力介入等問題，但好處是管理費不高。」

也有網友認為，住商混合且事務所戶數過多的社區，未來的居住品質與保值性都存在極大的不確定性，「除非價格有明顯讓利，不然我不會考慮耶！」

過來人經驗談！瑜珈教室、宗教集會所全搬進社區

此外，更有過來人現身說法，指出這類社區的出入真的容易變得很複雜，因為很多房東只收租金，根本不管自己的房子被拿去幹嘛，自己過去曾租過事務所的套房，雖然自己那層同時間都是當作住宅使用，但低樓層規劃為大坪數的事務所，往往會被租給別人當作「瑜伽教室」或是「宗教集會所」，導致社區大廳經常有各種生面孔出入。

她強調，對於這類社區而言，減少生面孔是維持治安的最大挑戰。在住商混合的情況下，社區的進出管制會變得極度仰賴物業和保全的「上心程度」，但現實中毫無過問就讓外人進入社區的保全大有人在，一旦保全鬆懈，門禁系統形同虛設，整體居住體驗與安全感將會大打折扣。