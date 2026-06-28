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一票幻想「等繼承房產」！專家揭殘酷真相：買一間比較實際

▲▼買房,買屋,老房,透天,老屋,中古屋,陽台,鐵皮屋,加蓋,頂加,水塔。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

隨著台灣房產繼承件數逐年攀升，不少人開始抱持「以後等繼承就好，不用買房」的想法。不過，房市專家何世昌近日在粉專發文直言，許多人把「繼承房產」想得太簡單，實際上想成為所謂的「等房族」，不僅得具備特定條件，還要面臨不少現實挑戰。他列出5大關鍵因素，提醒民眾別把繼承房產當成理所當然的購屋替代方案。

何世昌在粉專指出，首先最基本的前提就是「長輩必須有房」。無論是父母還是祖父母，只要名下沒有房產，就談不上繼承，「長輩沒房子，一切都免談。」因此，能夠成為等房族，本身就建立在家庭資產條件之上。

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想成為等房族「長輩必須有房」

其次，想等到房子還得有足夠的時間與健康。他表示，所謂繼承必須是在被繼承人過世後才能辦理移轉，而隨著國人平均壽命越來越長，「等房」往往是一條漫長的路。他也幽默提醒，「你可能要先顧好自己的身體，不熬夜、不爆肝，活得夠長久才有機會等到房子。」

要身體健康　最怕「遺產亂鬥」

第三個難題則是繼承人之間的分配問題。何世昌說明，多數情況下遺產都不只一位繼承人，即便長輩立下遺囑將房產留給特定對象，其他繼承人仍有特留分權利。若被繼承人僅留下一間房子，最後很可能變成共同持有，未來不論是出售、拍賣，或由其中一人買下其他持分，都需要協調處理，「除非持有人都同意你住在房子內，否則很難把繼承來的房子當成自己的家。」

繼承的不只房產「也可能有債」

此外，繼承的不一定只有資產，也可能包含負債。他指出，有些房產可能仍背負房貸或其他債務，繼承人必須評估自身財務能力，再決定是否保留房產。「繼承房產者宛如童話故事般幸福，但童話故事也有黑暗的一面。」

得到的房子「不見得適合自己」

最後，何世昌也提醒，繼承來的房子未必符合自己的居住需求。有人偏好新大樓，卻繼承到老公寓；有人想住在市中心，房子卻位於其他地區。即使成功取得房產，也不代表就是最適合自己的居所，仍可能需要另尋更符合生活需求的住宅。

何世昌總結表示，「等房族」看似幸運，但等待的過程既漫長，又得一路過關斬將，最後取得的房子才能真正為己所用。如果經濟能力有限，或許只能選擇等待；但若有能力負擔，提早買下一間適合自己的房子，仍然是較為實際的選擇。

關鍵字：繼承房產房市遺產何世昌

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