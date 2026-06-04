ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

上海政府出手狂收中古屋！專挑「老破小」成交量年增26%

▲▼上海。（圖／路透）

▲上海政府今年開始大買中古小宅，已收購523戶改做社會住宅，目標鎖定市中心「老破小」。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

上海自今年2月啟動中古屋收購計畫，將部分屋齡較高的小坪數住宅納入保障性租賃住房（社會住宅）體系，目前已完成523戶收購。專家認為，此舉除了增加保租房供給，也有助帶動中古屋市場交易，近期上海中古屋成交量也明顯回升。

根據陸媒《第一財經》報導，上海市住房保障和房屋管理局近日透過微信公眾號公布，自2月初推動試點以來，已收購523戶中古住宅作為保障性租賃住房使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前收購物件主要集中在徐匯、浦東與靜安等區域，以70平方公尺以下、總價低於人民幣400萬元（約新台幣1850萬元）的小宅為主。由於多位於市中心且屋齡偏高，市場俗稱的「老破小」成為這波收購重點。

上海市房管局表示，相關試點目前已逐步擴大，今年第2季新增黃浦、長寧、虹口、普陀及楊浦等多個中心城區納入範圍，未來不排除進一步擴展至更多核心區域。

報導提到，上海是在2月2日正式啟動中古屋收購機制，採取「政府引導、國企執行、市場化運作」模式，優先鎖定交通便利、產業聚集與租屋需求較高的地段。收購後的房屋將經整修，再統一納入保障性租賃住房系統，租金水準預估低於一般市場行情。

另外，《文匯報》指出，這項政策搭配「房票」制度運作，屋主出售房屋後，可將房款轉換為房票金額，資金則進入監管帳戶管理。房票可於全上海使用，適用新成屋與中古屋交易，有效期限為一年。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析，收購中古屋作為保租房，具有三項效益，包括快速補充市中心租賃住宅供給、協助民眾改善換屋困境，以及提升中古屋市場流通速度，進一步帶動新建案銷售，形成房市循環。

《第一財經》也指出，上海中古屋市場自3月以來交易量持續回升。根據安居客上海統計，截至本月19日，5月中古屋成交量已達1.6萬戶，較去年同期成長26%。

關鍵字：上海房產雲社宅中古屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

上海政府出手狂收中古屋！專挑「老破小」成交量年增26%

上海自今年2月啟動中古屋收購計畫，將部分屋齡較高的小坪數住宅納入保障性租賃住房（社會住宅）體系，目前已完成523戶收購。專家認為，此舉除了增加保租房供給，也有助帶動中古屋市場交易，近期上海中古屋成交量也明顯回升。

3小時前

離府中站250公尺！知名建商拿下都更案　2027年動工變身18層大樓

新北市再添公辦都更案！新北市政府推動的「板橋區介壽段146地號等6筆土地都市更新事業暨權利變換計畫案」，29日正式通過都市更新及爭議處理審議委員會審議，待後續核定發布後，預計將於2027年動工，未來將興建1棟地上18層、地下4層的住商混合大樓。 

5小時前

新竹市府提告返還國有地！男喊「已住超過70年」　法官判決結果曝

新竹市一名王姓男子遭新竹市府提出告訴，請求返還一筆國有土地，王男雖辯稱，該地非國有，是母親年輕時買受，已居住在此超過70年等。但新竹地院法官審酌地政人員至現場履勘測量紀錄等，認定王男佔用該土地，除判其拆除地上物返還以外，還須給付市府新台幣18萬7200元租金，且至返還土地之日止，王男須按月給付租金2925元。可上訴。

6小時前

新北2社宅聯合招租　265戶6／10開放申請

新北市日前宣布位於土城、板橋的兩處社會住宅即將公開招租，另外有三處社宅由於部分房型遞補名單已額滿，也會一併納入聯合招租辦理，申請時間從6月10日到7月9日，民眾如有申請需求務必把握時間。

6小時前

傳奇爛尾樓爆都更詐貸？　台中建商涉騙銀行逾2億

台中建商辦理都更案，竟驚傳涉嫌向銀行詐貸逾2億元，在不動產圈引起騷動，依照目前媒體揭露的訊息，最有可能的都更案地點，傳就位於陝西東二街的爛尾樓「荔枝園社區」。

7小時前

台中透天1600萬滯銷？房仲曝「投資客退出市場」：自住客有9成

房市專家「漢哥」透露，近年房市出現變化，投資客正逐漸從市場退場，原因主要是政策面將整個獲利空間掐死死，投資客認為「房地產不好賺了」；他也透露，之前跟代銷老闆聊天，對方在賣台中海線的透天，建坪約5、60坪，總價落在1600萬左右，但在地人都嫌太貴，「沒有投資客的市場就是退潮的海水。」

8小時前

賞屋「必看5角落」少花幾十萬　專家：越喜歡越要冷靜

很多人看房只顧著看客廳採光與漂亮裝修，卻容易忽略隱藏的維修成本。臉書粉專「Cosmo房產教練」發文建議看房先看5角落，才不會多花幾十萬的冤枉錢。

9小時前

營收獲利創新高！坤悅砸11億搶進七期　董座曝布局計畫

2026年七期首筆土地交易由上櫃建商坤悅（5206）取得，總價約11.29億元，換算單價約302萬元，今（4）日坤悅開發陳丕岳獲選續任董事長，他表示：「七期土地持續整合，但不急著開發，單價合理就會持續獵地。」

9小時前

月薪5萬「硬買1800萬房」！他見同事快崩潰：寬限期一到苦炸

最近有網友分享，同事在女友壓力下，月薪5萬元硬買1800萬元房子，原本靠著寬限期還能撐住，如今即將結束，房貸壓力暴增，讓他開始陷入焦慮與後悔，「想問當初朋友的決定是正確的嗎？還是事後來看，其實是幹了人生最大條的蠢事？」話題引發討論。

10小時前

興富發、隆大都來了！左營果貿146億都更招商　黃金地段曝光

左營果貿生活圈不再只有眷村小吃，將迎來146億元都更大案！高市府4日啟動果貿段公辦都更招商，基地約2.48公頃，將結合全台首座國家級產學研訓基地，導入科技人才、學研資源與商業機能。信義房屋專家表示，台積宣布設廠後，區域國宅均價已從10萬元漲至15萬元。

10小時前

【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

興富發、隆大都來了！左營果貿1..

月薪5萬「硬買1800萬房」！..

新竹市府提告返還國有地！男喊「..

鶯歌「阿婆壽司」起大厝　全現金..

「挽肉と米」插旗台中公益路　月..

台灣6％仲介服務費太高？　業者..

他3.6億出手鼓山精華區　48..

30年老牌PCB廠翻身　砸1...

知名火鍋無預警倒閉　總店房東竟..

6000萬債務壓頂！　建商億級..

ETtoday房產雲

最新新聞more

上海政府出手收中古屋！成交量年..

離府中站250公尺！知名建商拿..

新竹市府提告返還國有地！男喊「..

新北2社宅聯合招租　265戶6..

傳奇爛尾樓爆都更詐貸？　台中建..

台中透天1600萬滯銷？房仲曝..

賞屋「必看5角落」少花幾十萬　..

營收獲利創新高！坤悅砸11億搶..

月薪5萬「硬買1800萬房」！..

興富發、隆大都來了！左營果貿1..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366