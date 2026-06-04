上海政府出手狂收中古屋！專挑「老破小」成交量年增26%

▲上海政府今年開始大買中古小宅，已收購523戶改做社會住宅，目標鎖定市中心「老破小」。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

上海自今年2月啟動中古屋收購計畫，將部分屋齡較高的小坪數住宅納入保障性租賃住房（社會住宅）體系，目前已完成523戶收購。專家認為，此舉除了增加保租房供給，也有助帶動中古屋市場交易，近期上海中古屋成交量也明顯回升。

根據陸媒《第一財經》報導，上海市住房保障和房屋管理局近日透過微信公眾號公布，自2月初推動試點以來，已收購523戶中古住宅作為保障性租賃住房使用。

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目前收購物件主要集中在徐匯、浦東與靜安等區域，以70平方公尺以下、總價低於人民幣400萬元（約新台幣1850萬元）的小宅為主。由於多位於市中心且屋齡偏高，市場俗稱的「老破小」成為這波收購重點。

上海市房管局表示，相關試點目前已逐步擴大，今年第2季新增黃浦、長寧、虹口、普陀及楊浦等多個中心城區納入範圍，未來不排除進一步擴展至更多核心區域。

報導提到，上海是在2月2日正式啟動中古屋收購機制，採取「政府引導、國企執行、市場化運作」模式，優先鎖定交通便利、產業聚集與租屋需求較高的地段。收購後的房屋將經整修，再統一納入保障性租賃住房系統，租金水準預估低於一般市場行情。

另外，《文匯報》指出，這項政策搭配「房票」制度運作，屋主出售房屋後，可將房款轉換為房票金額，資金則進入監管帳戶管理。房票可於全上海使用，適用新成屋與中古屋交易，有效期限為一年。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析，收購中古屋作為保租房，具有三項效益，包括快速補充市中心租賃住宅供給、協助民眾改善換屋困境，以及提升中古屋市場流通速度，進一步帶動新建案銷售，形成房市循環。

《第一財經》也指出，上海中古屋市場自3月以來交易量持續回升。根據安居客上海統計，截至本月19日，5月中古屋成交量已達1.6萬戶，較去年同期成長26%。