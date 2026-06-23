他試算「租屋20年花600萬」房子還是房東的！網揪1問題：不成立

▲原PO分享買房、租房的看法。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有男網友發文提及，許多民眾經常比較租屋與購屋的優劣，於是他以20年的時間來估算，點出買房與租屋需要負擔的各項成本，以及這段期間可能面臨的變數，認為兩種選擇並無絕對的好與壞，主要是看每個人的實際需求來決定。貼文曝光後，引起討論。

用千萬房試算！租屋20年花費600萬

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這名男網友在Dcard上，以「租房20年 vs 買房20年」為標題發文。原PO說明，若以總價1000萬元的房屋為例，每月租金以2萬5000元計算，20年下來將累計支出600萬元。他指出，這些錢付出去就沒了，且最終房產依然是房東的。

購屋有壓力，卻是自身資產

原PO進一步說明，若選擇準備200萬頭期款，並貸款800萬購屋，雖然每月需負擔房貸與利息，但20年後，本金將逐漸轉為自身資產。只是他也提到，買房仍需考量稅金與修繕等支出；而租屋則有面臨租金調漲或搬家等風險，因此兩種選擇並無絕對好壞，主要還是看個人需求。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「房租真的只會越來越貴，每個月繳完也沒有留下什麼，如果有能力買還是會想早點買」、「還有一點優勢沒提到，房地產可以拿去借錢」、「我也是不租房、買房派，與其一直幫房東繳錢，不如自己頭期款捏一下買房」。不過也有網友直言，「你這個假設就不成立了，租金25000的房子基本上買起來不太可能是1000萬」、「比較的群體根本不一樣，比都比錯，月租2.5萬的房，總價根本不會是1000萬」。