持400萬、每月存6萬！她想買房了　網見地段：買中古吧

▲原PO萌生購屋的想法。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文透露，她目前累積約400萬元的資產，每月約可存下6萬元。由於不想持續繳房租，所以她產生了買房的念頭，不過她在評估竹北不同區域的房市時，發現各區的房價落差極大，所以想尋求建議。貼文曝光後，引起討論。

不想持續繳房租

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這名女網友在Dcard上，以「竹北買房」為標題發文。原PO透露，她目前的存款與股票合計約400萬元，每月可存下6萬多元，並預期未來隨薪資調漲能存更多。由於她近期覺得不斷繳房租相當可惜，因此萌生了購屋的想法，同時將買房目標設定在30坪的物件。

她憂負擔不起求建議

原PO進一步說明，她很想買在竹北遠百附近，不過研究後發現，竹北火車站與中華路附近也有新建案。這讓她陷入猶豫，因為遠百地段相較於火車站周邊，價格明顯高出許多，她擔憂以目前的存錢速度，會不會無法負擔高昂房價，於是發文詢問其他人是否有相關經驗。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「能接受放寬屋齡的話，竹北遠百附近20年的中古大樓CP值很高」、「你這個薪水想買遠百那邊的30坪，可能只能買到10年以上或是20年的了」、「錢太少，買中古吧」。還有網友表示，「看大遠百那邊有點太硬了吧，我年薪250萬也只買1500萬的房子，光裝潢+電器家具就要200萬」、「我是選擇全部拿去投資，等到真的有需要才買房」。