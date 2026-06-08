刺激房市再出招！繼上海後　廣州收購中古屋當社宅

▲廣州推出新政策，向市場收購中古屋當保障性住宅，希望透過去庫存帶動新屋銷售，穩定整體房市。（示意圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

中國廣東省廣州市再出招刺激房市，宣布跟進上海腳步，試辦收購中古屋作為保障性租賃住房（社會住宅），同時調整「商轉公」貸款制度，希望進一步降低民眾購屋壓力。

綜合陸媒《上海證券報》、《每日經濟新聞》報導，廣州市政府4月30日發布「關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的實施意見」，外界稱為「穗八條」（廣州市簡稱「穗」），並於5月26日召開記者會，說明後續執行方向。

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廣州安居集團黨委副書記、總經理錢喆表示，未來將透過市場化方式收購中古屋，首波試點鎖定總價300萬元人民幣（約新台幣1388萬元）以下、室內面積70平方公尺（約21坪）以下，且位於廣州環城高速範圍內的住宅，屋齡則不設限制。

錢喆指出，實際收購價格將參考市場成交行情，由第三方機構進行兩次估價，再與屋主協商確認最終價格。不過參與民眾需在完成中古屋交易後180天內，於廣州市行政區域購買新成屋。

根據報導，這項中古屋收購試辦計畫將實施至2026年12月31日止，收購取得的房屋，將優先作為保障性住房及人才公寓使用。

《上海證券報》引述中指研究院廣州分院分析師楊永俊分析，此舉有助消化現有中古屋庫存，也能帶動新屋銷售，進一步形成市場循環。他認為，隨著「穗八條」相關配套措施陸續上路，市場信心有機會逐步回溫。

此外，「穗八條」也同步調整「商轉公」政策，符合資格的商業房貸，可申請轉為公積金貸款或組合型貸款。廣州住房公積金管理中心主任馮衛表示，新政策主軸為「降低門檻、擴大適用、提高額度」。

在貸款制度方面，新制打破過往限制，民眾不只可轉為純公積金貸款，也能申請組合貸款。同時，多項申請條件也明顯放寬，包括商貸核貸年限由原本3年縮短至2年，公積金累計繳存時間則由60個月降為36個月，對新市民及年輕族群較為有利。

另一方面，新政策也擴大適用範圍，從原本僅限廣州市繳存人，放寬至粵港澳大灣區及廣州都市圈符合資格的繳存人皆可申請。此外，「商轉公」貸款額度計算比例，也由過去的70%提高至80%，藉此減輕房貸族利息負擔。