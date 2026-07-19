房仲建議下斡旋金「卡位」！眾人搖頭：抽回斡旋才好談價格

▲原PO看上了一間中古屋，房仲要他下斡旋先「卡位」。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者王麗琴／綜合報導

在買房的過程中，有時出價低於屋主開價時，會先支付一筆「斡旋金」給房仲，這筆「斡旋金」是取得優先議價的關鍵。就有一名網友表示，自己看上一間中古屋，但價格遲遲談不攏，房仲要他下斡旋先「卡住順位」，但同樣做房仲的家人卻建議他撤回斡旋等降價，但因為很喜歡這間房子，讓他因此陷入糾結，深怕抽回斡旋會錯失機會。對此，網友們一面倒建議他撤回斡旋，因為目前買房的人稀缺，撤回斡旋反而會讓屋主與房仲著急，進而更好談價格。

該名網友在Dcard以「斡旋是否該抽回」為題發文，表示自己在近期看上一間中古屋，房仲有提到屋主明年才能交屋，實價登錄價格在1100萬之內、屋況不錯很喜歡，銀行估值不到1000萬。原PO下斡旋請房仲跟屋主談時，要他幫出8折價。第一次談時屋主說要先跟家人討論，第二次屋主只願意降20萬，所以房價還是在1000萬出頭，並表明對自己房子有信心。

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原PO也指出，近期房仲跟他說一個月都沒人去看這間房了，希望他再加價讓她跟屋主再談看看，但原PO表明想等屋主降到900多萬再來考慮加價，房仲卻建議他下斡旋先「卡住卡順位」，於是原PO照做了。不過最近原PO做房仲的家人建議他把斡旋抽回來，等屋主降價再重新下斡旋，由於是第一次買房且很喜歡這間房，因此讓他陷入糾結中，很擔心如果抽回斡旋回錯失機會，卻也怕房仲哄抬價格要他加價，對此詢問網友的意見。

貼文一出有內行網友提出3個解決方案，首先是打電話給房仲，表明自己預算上限就在9字頭，再高銀行也貸不到，既然屋主不著急、價格也硬，他就先抽回斡旋，等屋主願意談900多萬再重新下；第二個方法是轉移壓力，只要抽回斡旋著急的就是房仲，「沒了你的斡旋卡位，房仲才會有危機感，去幫你狠狠砍屋主的傲慢。」第三招是繼續看房，世界上並沒有什麼非買不可的房子，不如利用時間多看個20間房，等見識多、得失心沒有那麼重時，自然會變成厲害的買方。

對此，原PO回應目前的延長斡旋時間還沒到，的確思考過在到期前半個月或一週提前告知房仲，如果屋主談不下就撤延長斡旋時間。然而，網友們直言斡旋通常只簽2個禮拜，不應該簽到一個月，認為這時直接抽回斡旋著急的會是屋主和房仲，建議多看幾間房，畢竟「現在買房才是稀缺貨」。

更有網友建議，不要太相信房仲說的話，「房仲講什麼可能你都不信，信你自己心中的價格就好，如果真的差太多完全沒機會，斡旋過了對方應該也會想退你斡旋金，不會要求你在下斡，從他的口氣應該你就能知道，到底有沒有機會了。」