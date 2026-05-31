加拿大淪G7唯一房價下跌國！　股票大漲28%也沒用

▲加拿大正遭遇近幾十年來最漫長的房地產市場低迷。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大正遭遇近幾十年來最漫長的房地產市場低迷，這項危機已嚴重打擊當地的家庭支出。儘管國內股市創下歷史新高、為民眾帶來數千億加幣的財富增長，卻依然難以挽回經濟頹勢。專家直言，房價下跌帶來的「負面財富效應」正深深重創消費心理，因為對一般人來說，股票只是短暫的紙上富貴，房子才是財務計劃的定海神針。

房價連跌20% 加拿大成G7唯一房價下跌國

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根據國際清算銀行（BIS）最新數據與路透社計算顯示，加拿大成為去年七大工業國集團（G7）中，唯一房價出現名目下跌的高級經濟體。自2022年2月房市熱潮觸頂以來，加拿大房價至今已大幅下跌20%。

這波嚴重的房市修正，主要源於許多家庭在續簽房屋貸款時，被迫面臨遠高於疫情時期的借貸利率，加上移民成長放緩也削弱了購屋需求。上週，加拿大房地產協會（CREA）已正式調降2026年和2027年的房市預測。

股市創紀錄大漲28% 財富卻「只流向少數富人」

與低迷房市形成鮮明對比的是狂飆的金融市場。加拿大主要股市（TSX）自今年初以來上漲約7%，並在3月創下歷史新高。這座市值達4.9兆加幣的指數，在2025年繳出28.2%的驚人漲幅，不僅名列全球頂尖，更遠超美國標普500指數（S&P 500）的16.4%。

這項表現讓加拿大人在2025年的家庭淨資產暴增超過1兆加幣（約7329億美元），達到18.6兆加幣。然而，這波大漲並未能刺激整體消費。統計數據顯示，扣除集體退休計畫後，實際參與股市的民眾不到50%，且高達70%的金融資產都集中在最富裕的20%人口手中，意味著股市紅利主要只有富人受惠。

每戶消費恐縮水5000加幣 民眾高喊生活成本凍未條

羅森伯格研究公司（Rosenberg Research）首席經濟學家大衛·羅森伯格（David Rosenberg）指出，「沒有什麼比看到自己的房子貶值更讓人崩潰的了。」他強調，股市循環多半短暫，但房市低迷期往往拖得更長，就消費者心理而言，房地產的影響力遠大於股票。

加拿大帝國商業銀行（CIBC）資本市場經濟學家評估，房市低迷導致每戶家庭的消費縮減總計可能超過5000加幣。由於房價下跌，民眾透過「房屋淨值貸款」（HELOCs）抵押借款的額度變少，直接衝擊房屋翻修、買車等大型開銷。

此外，隨著中東戰爭引發油價衝擊與通膨威脅，汽油價格大漲更讓疲軟的消費信心雪上加霜。

這場消費危機恐進一步衝擊加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）振興經濟的努力，目前加拿大還得應對由美國挑起的貿易戰，2025年GDP成長率僅1.7%，創5年來最慢增速。根據安格斯·雷德（Angus Reid）最新民調，儘管有58%民眾滿意卡尼的表現，但仍有高達70%的人要求他必須採取更多措施來改善生活成本。

股票只是紙上富貴 央行本週將更新預測

加拿大有大約三分之二的家庭擁有自用住宅，且多數背負房貸。柯沛金融（Corpay）首席市場策略師卡爾·沙莫塔（Karl Schamotta）對此分析，家庭往往把股票投資組合視為「短暫的紙上富貴」，相反地，自家住宅才是支撐家庭理財計畫並串聯整個信用借貸循環的關鍵。

加拿大央行（Bank of Canada）先前預測，2026年消費對平均GDP成長率的貢獻將從過去兩年的1.2個百分點降至0.7個百分點。面對持續不振的消費與房市寒冬，央行預計將於週三正式更新其經濟預測數據。