離府中站250公尺！知名建商拿下都更案　2027年動工變身18層大樓

▲更新基地位置圖 。（圖／新北市府提供）



記者陳致平／新北報導

新北市再添公辦都更案！新北市政府推動的「板橋區介壽段146地號等6筆土地都市更新事業暨權利變換計畫案」，29日正式通過都市更新及爭議處理審議委員會審議，待後續核定發布後，預計將於2027年動工，未來將興建1棟地上18層、地下4層的住商混合大樓。

此次都更案基地面積約385.69坪，位於板橋區民族路、中山路一段、中山路一段50巷所圍街廓內，距離捷運府中站約250公尺，並鄰近捷運板橋站約步行5分鐘內的距離，具備雙捷運與商圈優勢，不僅交通便捷且生活機能完整。

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▲板橋府中站位於板南線上，周邊生活機能豐富，不過由於位於舊市區，新案釋出較少。（圖／資料照）

目前基地內建物共有7棟建築物，包括1棟合法建築物及6棟其他土地改良物，現況為新北市政府社會局作玩具銀行物流中心使用及服飾店使用，管理單位為新北市政府財政局。然而屋況老舊效能不佳，經市府評估決定以公辦都市更新方式促進公有地再利用，藉由合宜的開發方式，重塑府中商辦新環境，帶動地區發展。

本案透過公開評選機制，徵選出皇翔建設股份有限公司擔任實施者，另因位處府中美學示範基地範圍內，在建築造型上結合府中美學理念並融入在地元素，將古城區與都會區的城市景觀融合，創造新舊併存的都市新面貌。

▲更新後環境模擬示意圖 。（圖／新北市府提供）