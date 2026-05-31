桃園可負擔住宅「市價5折買房」　財經專家驚見A20房價：700萬有機會

▲可負擔住宅則是「買來永久居住，賣掉可收回價金」。（AI協作圖／圖片為AI生成，經編輯審核）



記者劉維榛／綜合報導

桃園將首創可負擔住宅制度，有機會讓年輕家庭用市價5到6折買房，且購屋後只能自住、不能出租轉租，是介於「租屋」與「購屋」之間的第三種住宅模式。知名財經作家游庭皓指出，以機捷A20站周邊為例，原本市價約1400萬至2000萬元住宅，未來可能只要700萬至900萬元就能取得。

游庭皓在臉書粉專《游庭皓的財經皓角》表示，桃園市政府希望透過可負擔住宅制度，降低年輕家庭購屋門檻，這也是全台第一個法制化的可負擔住宅制度。未來符合資格的已婚或育有子女家庭，有機會用低於市場行情的價格購屋。

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從表格可見，可負擔住宅與社宅不同，可負擔住宅主要是「創造購屋機會」，房屋來源多由開發商捐建，申請對象為25至44歲青年，設籍桃園滿一年，懷孕中或育有未成年的夫妻為優先承購戶，購買後持有並限自住，房價約行情5至6成，且沒有居住年限。

游庭皓指出，首批房源將以航空城安置住宅餘屋為主，後續則透過都市計畫與容積獎勵機制，要求建商提供一定比例住宅作為可負擔住宅。政策最大特色是「只住不炒」，若未來要出售，也不能任意轉賣套利，售價不得高於原始購買價格。

機捷A20站為例！「有機會700萬」購入可負擔住宅

游庭皓也以機捷A20站周邊為例，原本市價約1400萬至2000萬元的住宅，未來可能「只需700萬至900萬元即可取得。」

此外，即使家庭結構因離婚、生育等因素出現變化，也不會因此失去居住資格。桃園市政府也規劃專案貸款方案，希望提供最高8成貸款成數，讓年輕家庭以較低自備款進入房市，同時避免住宅淪為投資炒作工具。

事實上，根據桃園市可負擔住宅交易平台指出，「可負擔住宅」初期目標規劃約 150 戶，預計2030年將可提供1000 戶的量能，並以每年穩定提供500戶為規劃目標。目前以TOD（大眾運輸導向發展）概念優先規劃於交通便利的捷運沿線區域，包括中壢體育園區、機場捷運A20、A21站周邊，未來會逐步擴展至其他區域。此外，航空城安置住宅A11、A18、G17基地，也正規劃將釋出40坪以下的二房型共107戶。

▼可負擔住宅規劃在捷運沿線區域。（圖／翻攝桃園市可負擔住宅交易平台）

