吹冷氣門窗全關錯了！環保局曝「頭暈嗜睡」原因：預留15cm是關鍵

▲嘉義市環保局建議，開冷氣時窗戶不要全關，適時開啟至少15公分，有助室內通風。圖為示意圖。（翻攝自PhotoAC）

圖文／鏡週刊

天氣愈來愈熱，許多人只想躲在家裡吹冷氣，但嘉義市環保局提醒，使用冷氣如果沒有適時通風換氣，會引起頭暈、胸悶及過敏等不適症狀，建議開冷氣時應定時開啟門窗，開窗約15公分，並以對角或對向方式開啟，即可達到通風效果。

冷氣無通風功能 緊閉易嗜睡

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針對使用冷氣機的方法，嘉義市環保局表示，一般人誤以為冷氣機有通風換氣的功能，但實際上，不管是分離式、窗型或箱型機種，都只是降低室內溫度，沒有對外換氣及排氣功能，因此，除非開窗或開門，讓新鮮外氣與室內空氣交換通風，否則室內二氧化碳及髒空氣將持續累積。

環保局進一步指出，空氣不流通，過高的二氧化碳將導致頭痛、嗜睡、反應力變差，以及倦怠等症狀發生，所以當民眾在冷氣房覺得昏昏欲睡，可能就是因為室內空氣未適當通風換氣。

只有單面單側窗 建議搭配循環扇

如何才是正確使用方式，環保局建議，開冷氣的過程應適時開窗，且每扇窗戶至少開啟15公分，並以對角、對向開啟為最佳通風方式。環保局提到，如果室內僅有單面或單側窗戶，建議可以搭配循環扇，加強室內外空氣流動。



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