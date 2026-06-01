改當股神？皇翔前5月海撈9.48億　董座罕見缺席股東會

記者項瀚／台北報導

房市不景氣，建商也瘋股票！皇翔（2545）今年以來，處分台積電、台達電等股票，獲利約9.48億元。今（1日）皇翔召開股東會，董座廖年吉因流感缺席，由總座廖宇祥主持。

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▲皇翔建設董事長廖年吉缺席股東會，由兒子廖宇祥（左）主持。（圖／記者徐文彬攝）

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皇翔今（1日）召開股東會，董事長廖年吉缺席，由總經理廖宇祥主持。皇翔董娘廖林淑花表示：「他流感，怕傳染給大家，謝謝大家關心。」

股東會一開始，廖宇祥致詞表示：「回顧去年，國內外面臨諸多結構性變化，通膨、營建成本高漲、信用管制，讓整體房市環境充滿挑戰，但台灣經濟基本面仍強，（購置）抗通膨的資產需求仍在，展望今年我們抱持謹慎樂觀來面對。」

股東會後，廖宇祥與父親往年一樣，快速離開會場。他僅提到：「受信用管制影響，房市量真的很少。」而大家關心的敦南SOGO改建案進度，他則說：「還在規劃中。」

▲皇翔今（1日）召開股東會，通過配發2.8元現金股利。（圖／記者徐文彬攝）

皇翔2025年營收60.7億元、年減50%，歸屬母公司淨利6.8億元、年減77%，EPS（稅後純益）1.92元。會中並通過配發現金股利2.8元。

皇翔搭上股市熱潮，去年至今至少投入百億元以上資金進入台股，獲利也相當可觀。觀察今年至5月31日止，皇翔共公告處分台積電、台達電、南亞科股票，合計27筆，處分利益合計達約9.48億元。觀察皇翔Q1財報，營收19.6億元、歸屬母公司淨損448萬元，投資股票比本業還賺。

皇翔發言人王繼華表示，股票投資，就是配合政府政策，做資金彈性運用，並無多談。推案方面，她表示：「今年確定會推的就是板橋『寶格利』，全案含地主總銷240億元，其他個案則尚未定案。」





▲皇翔股東會整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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