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一級變頻冷氣「卻變吃電怪獸」　台電揪致命傷：耗電又易壞

▲▼冷氣電扇（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著夏季高溫來臨，不少民眾在家中已陸續開啟冷氣消暑。不過，就有網友在Threads直呼，即便家裡使用的是一級變頻冷氣，如果室內機過於貼近天花板，不只耗電、冷房效果也差。對此，台電粉專和業者都曾提醒，冷氣須與天花板保持適當的距離，才能維持正常循環。

回風不足形成短循環！台電：把壁掛式冷氣藏起來會後悔

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台電曾在臉書粉專提醒，冷氣運作必須透過進風口吸入室內空氣，將溫度冷卻後，再由出風口送出，因此安裝時保留適當的「回風空間」至關重要。當回風空間不足時，會形成「短循環」，直接將出風口剛吹出的冷空氣快速回吸進機體內，進而讓冷氣誤判室內已降溫，誤以為整個空間都已達到設定溫度，進而停止再送出冷空氣，大大影響冷房效率。

台電強調，把壁掛式冷氣藏起來會後悔，因為冷氣會不冷，並切記室內機絕對不要局部埋入天花板，或利用木作將其嚴密包覆。如果民眾真的想要追求美觀、不想看見機體，應該在裝潢初期就選用「吊隱式冷氣」；若是使用壁掛式，則必須與天花板保持適當的距離，才能維持正常循環。

業者揭「回風空間」黃金尺寸　上方至少留15公分、深度要50公分

冷氣業者也進一步指出，一般人在安裝冷氣時，往往只在意機體擺放的位置，但其實「回風空間」才是真正影響冷房效果與後續維修的關鍵。業者強調，安裝冷氣的尺寸不是隨便抓的，而是依機型進行精準配置。深度需依照機體尺寸妥善規劃，通常落在50公分以上，才能確保冷氣前蓋未來能完整開啟，讓清潔、保養與維修都不受限制。

此外，機體上方預留的空間會直接影響冷房效率，至少需保留15至20公分，才能讓室內空氣順利進入回風口，避免因為吸風不足導致效率下降。至於左右兩側則建議各留5至10公分，兩側預留空間不只方便師傅現場施工，也能有效提升整體的散熱效果與運轉穩定性。

室外機沒散熱同樣狂吃電！最常忽略「排水坡度」恐致漏水慘劇

台電另外提醒，不只室內機安裝需要留意，室外機的環境也同樣重要。如果室外機周邊缺乏足夠的散熱空間，或是前方被雜物遮擋，會嚴重影響熱氣排出的效率，進而增加壓縮機的運轉負擔。長期下來不僅耗電量大增，也可能大幅縮減冷氣的壽命，建議安裝時必須一併考量室內外的通風與散熱環境。

在安裝的實務經驗中，業者也特別指出，冷氣的安裝高度絕對不是只看室內裝潢的美觀程度，而是必須嚴格配合現場的「排水條件」。冷氣在運轉時會產生冷凝水，因此安裝高度必須依照「排水坡度」進行精準調整

業者直呼，這是一般屋主在監工時最常忽略、卻也是最關鍵的裝潢細節之一，若是坡度不對導致排水不順，未來室內機恐將面臨嚴重的漏水慘劇。

關鍵字：冷氣安裝短循環回風空間冷房效率漏水問題

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