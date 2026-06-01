桃園首創「市價5折買房」　財經粉專：若雙北跟進房市將劇變

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

為減輕年輕人的購屋壓力，桃園市將首創「可負擔住宅」制度，有機會讓年輕家庭用市價的5到6折買房，這項新制度購屋後只能自住、不能出租轉租，是介於「租屋」與「購屋」之間的第三種住宅模式。對此，工程師簡立凱對此大讚，這是一項有助於幫助貧困階級翻身的好政策，未來若雙北等其他縣市跟進，台灣房地產市場價格更將出現劇烈變化。

市價一半買下「永久居住權」 工程師：等於免費住一輩子還能存股

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桃園市近日通過可負擔住宅興辦管理自治條例，未來開放民眾登記申購，價格僅需市價的五到六成。申購民眾將擁有「永久居住權」，只要不購買第二棟房子，就可以一直住下去直到過世；過世後，市府會協助將該房屋在交易平台標售，但售價不得高於當初的購入價格。

對此，簡立凱在財經粉專「工程師的存股致富之路」指出，假設桃園市附近的房屋市價為1500萬元，民眾只需花750萬元就能取得永久居住權。雖然過世後最高只能賣750萬元，但這筆交易相當於讓民眾「免費住40年到60年」。

他認為，省下來的龐大租金或房貸成本，不僅可以拿來幫成年的孩子買第二間房，也可以投資於股市存股，對於缺乏背景的年輕家庭來說，是極具實質幫助的翻身政策。

▲可負擔住宅是「買來永久居住，賣掉可收回價金」。（AI協作圖／圖片為AI生成，經編輯審核）

打破社宅規定「只租不賣！」 網讚：很像新加坡組屋

簡立凱進一步分析，以前的社會住宅政策「只租不賣」，民眾除了沒有永久居住權，更設有承租的時間限制，年限到了就必須搬走。這次桃園市首創只要市價一半、且帶有永久居住權的政策，正好解決了過往社宅的痛點。

許多網友也給予正面評價，認為這個規則直接去掉了房子的「投資屬性」，讓真正需要的人自己評估買入，更直呼「如果能提早20年前就開始，現在生育率應該高很多吧」、「這跟新加坡施行很久的社宅（組屋）滿類似的，大部分人都是住這種」、「若能推廣到全國，確實幫助不少青年購房壓力，這是好政策，值得讚許」、「有良心的市長必能獲得市民支持與肯定」、「如果真的施行，房價應該會下跌，讓年青人買得起房」。

不過，也有人吐槽，「雙北就不用想了」、「看來是不錯的政策，但是金主會生氣」、「不大可能順利啦！終究利益還是某些人手上，不可能還利於民」、「雙北應該很難做到。80%擁房民眾跟建商都不願意」。

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