ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

桃園首創「市價5折買房」　財經粉專：若雙北跟進房市將劇變

▲▼看房,台北買房,重劃區,社區大樓,電梯大樓,中古屋。（圖／記者許凱彰攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

為減輕年輕人的購屋壓力，桃園市將首創「可負擔住宅」制度，有機會讓年輕家庭用市價的5到6折買房，這項新制度購屋後只能自住、不能出租轉租，是介於「租屋」與「購屋」之間的第三種住宅模式。對此，工程師簡立凱對此大讚，這是一項有助於幫助貧困階級翻身的好政策，未來若雙北等其他縣市跟進，台灣房地產市場價格更將出現劇烈變化。

市價一半買下「永久居住權」　工程師：等於免費住一輩子還能存股

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園市近日通過可負擔住宅興辦管理自治條例，未來開放民眾登記申購，價格僅需市價的五到六成。申購民眾將擁有「永久居住權」，只要不購買第二棟房子，就可以一直住下去直到過世；過世後，市府會協助將該房屋在交易平台標售，但售價不得高於當初的購入價格。

對此，簡立凱在財經粉專「工程師的存股致富之路」指出，假設桃園市附近的房屋市價為1500萬元，民眾只需花750萬元就能取得永久居住權。雖然過世後最高只能賣750萬元，但這筆交易相當於讓民眾「免費住40年到60年」。

他認為，省下來的龐大租金或房貸成本，不僅可以拿來幫成年的孩子買第二間房，也可以投資於股市存股，對於缺乏背景的年輕家庭來說，是極具實質幫助的翻身政策。

▲▼ 。（AI協作圖／圖片為AI生成，經編輯審核）

▲可負擔住宅是「買來永久居住，賣掉可收回價金」。（AI協作圖／圖片為AI生成，經編輯審核）

打破社宅規定「只租不賣！」　網讚：很像新加坡組屋

簡立凱進一步分析，以前的社會住宅政策「只租不賣」，民眾除了沒有永久居住權，更設有承租的時間限制，年限到了就必須搬走。這次桃園市首創只要市價一半、且帶有永久居住權的政策，正好解決了過往社宅的痛點。

許多網友也給予正面評價，認為這個規則直接去掉了房子的「投資屬性」，讓真正需要的人自己評估買入，更直呼「如果能提早20年前就開始，現在生育率應該高很多吧」、「這跟新加坡施行很久的社宅（組屋）滿類似的，大部分人都是住這種」、「若能推廣到全國，確實幫助不少青年購房壓力，這是好政策，值得讚許」、「有良心的市長必能獲得市民支持與肯定」、「如果真的施行，房價應該會下跌，讓年青人買得起房」。

不過，也有人吐槽，「雙北就不用想了」、「看來是不錯的政策，但是金主會生氣」、「不大可能順利啦！終究利益還是某些人手上，不可能還利於民」、「雙北應該很難做到。80%擁房民眾跟建商都不願意」。

►一級變頻冷氣「卻變吃電怪獸」　台電揪致命傷：耗電又易壞
►台積電「7奈米製程套件」淘寶竟買得到　工程師揭真相

關鍵字：可負擔住宅桃園房市永久居住權青年購屋房價政策

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

土方之亂後又迎光電之亂！　建商大老喊話：排除住宅規範

營建業今年初才因剩餘土石方管理新制上路，引爆一波「土方之亂」，如今又將迎來「光電之亂」。讓營建業者、開發商同時跳腳，也力喊政府，先排除住宅規範。

48分鐘前

高雄人哭了又笑！　家樂福愛河店續租「5大餐廳回歸」

歷經2度宣布熄燈又續租的家樂福愛河店，4月底續租後，人潮明顯回流，但也展開新一波餐飲品牌洗牌，「麥當勞」等5家餐廳率先恢復營業，「異人館」確定退場，「Joyfull」即將接棒進駐。專家表示，地主以短期租約為主，未來若改建推案，愛河首排房價恐再墊高。

1小時前

不是正中午！夏季電價「這6小時最貴」每度7.13元　想省錢快避開

夏月電價今（6月1日）正式啟動，根據台電官網指出，去年住宅用戶夏月平均每月用電量達418度，較非夏月增加近4成，平均每月電費增加約446元，若想省錢，粉專阿明當家指出，很多人以為只要少開冷氣就能省電，但如果你家是「表燈住商簡易型時間電價（三段式）」用戶，用電時間也很重要！

2小時前

買盤回籠、交屋潮湧現　5月買賣移轉棟數月增5.6%

5月六都買賣移轉棟數出爐，合計1萬6558棟，月增5.6%、年減3.7%。信義房屋專家表示，3月下旬後就觀察到遞延的買盤逐漸回籠，5月年增轉正，一方面是交屋量為數不小，另一方面成屋市場的買氣也有回溫跡象。

2小時前

精華地段老牌汽旅求售11.5億　建商卡2大難題恐不埋單

高雄老字號汽旅也撐不住？在地營運近20年的「歐遊國際連鎖精品旅館」高雄館，距離中山高中正交流道不遠，地段精華，目前仍正常營業中，卻悄悄開出11.5億元出售，且賣家就是歐遊國際本身。專家直指「建商恐不買單」。

5小時前

融資公司盯上代銷業！　代銷苦笑：我們被列高風險受災戶

市場正值冷市，銷售案場電話響起卻是融資公司詢問需求，一名台中代銷業者就自曝接到融資公司電話，讓他哭笑不得，也顯見隨著房地產市場買氣轉弱，市場已陸續釋出壓力訊號。

5小時前

全台高鐵最便宜剩2站　2字頭吸引竹科首購族搶進

從高鐵一日生活圈來看，「苗栗高鐵特區（後龍）」、「彰化高鐵（田中）」2地為全線各站點中，房價基期最低、最便宜的房價凹陷區，但如果把高鐵沿線主要科學園區周邊的特區房價拿來橫向對比，就能明顯看出苗栗高鐵的價格優勢。

6小時前

桃園首創「市價5折買房」　財經粉專：若雙北跟進房市將劇變

為減輕年輕人的購屋壓力，桃園市將首創「可負擔住宅」制度，有機會讓年輕家庭用市價的5到6折買房，這項新制度購屋後只能自住、不能出租轉租，是介於「租屋」與「購屋」之間的第三種住宅模式。對此，工程師簡立凱對此大讚，這是一項有助於幫助貧困階級翻身的好政策，未來若雙北等其他縣市跟進，台灣房地產市場價格更將出現劇烈變化。

7小時前

橋科vs.亞灣留哪間？　投資客面交屋補錢急問「殘酷二選一」

前幾年房市大好，投資客搶上車，高雄熱門區域新案可用秒殺形容，有投資客無奈發問，他前幾年在亞灣、高雄新市鎮各買一間預售屋，都是當地指標案，近期陸續面臨交屋，但現金流不夠，只能先處理一間周轉資金，應該先賣哪一區？

8小時前

「鳥貴族」踏出北市！　台中人喜迎品牌首間百坪街邊店

知名連鎖燒鳥品牌「鳥貴族」近期低調啟動徵才計畫，台中首店預定落腳西區美村路一段，地點鄰近勤美誠品綠園道與草悟道。信義房屋專家分析，新據點距離華美西街河道旁的日式料理、居酒屋聚落很近，有望開啟新戰場。

9小時前

非洲貧童逆襲台大博士！　淚謝珍古德助他翻轉人生

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

一級變頻冷氣「卻變吃電怪獸」　..

桃園首創「市價5折買房」　財經..

曾豪捐20億給臺大醫院！　信義..

吹冷氣門窗全關錯了！環保局：預..

「出國一星期都住同一間飯店？」..

不是正中午！夏季電價「這6小時..

改當股神？皇翔前5月海撈9.4..

建築用地是什麼？甲乙丙丁 4種..

不等「第一大」！　烏日首座複合..

10大房價慘跌生活圈出列！　台..

ETtoday房產雲

最新新聞more

土方之亂後又迎光電之亂！　建商..

高雄人哭了又笑！　家樂福愛河店..

不是正中午！夏季電價「這6小時..

買盤回籠、交屋潮湧現　5月買賣..

精華地段老牌汽旅求售11.5億..

融資公司盯上代銷業！　代銷苦笑..

全台高鐵最便宜剩2站　2字頭吸..

桃園首創「市價5折買房」　財經..

橋科vs.亞灣留哪間？　投資客..

「鳥貴族」踏出北市！　台中人喜..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366