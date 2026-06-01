「鳥貴族」踏出北市！　台中人喜迎品牌首間百坪街邊店

記者陳筱惠／台中報導

知名連鎖燒鳥品牌「鳥貴族」近期低調啟動徵才計畫，台中首店預定落腳西區美村路一段，地點鄰近勤美誠品綠園道與草悟道。信義房屋專家分析，新據點距離華美西街河道旁的日式料理、居酒屋聚落很近，有望開啟新戰場。

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▲日本知名燒鳥品牌「鳥貴族」即將進駐台中美村路。（圖／記者陳筱惠攝）

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知名連鎖燒鳥品牌「鳥貴族」，創立於1985年，發源自日本大阪，以均一價串燒聞名，在日本擁有超過600家門市。

該品牌在北部已有5家店，清一色皆是百貨店，近期在台中低調啟動徵才計畫，除是品牌首間街邊店，也是踏出台北市首店。實際走訪現場發現，該址過去為經營超過10年的香水專賣店，店門口已掛出搬遷公告。

經查，台中新據點房東為在地好人好事代表，戶籍登記地同樣在美村路上，有趣的是，該黃金物件，並非買賣而來，去年10月登記原因為「交換」，知情人士透露：「這是親友間類似以物易物得來的產權，不需要實登，所以並未揭露。」

▲該店面總坪數98坪，以目前美村路核心商圈租金水準估算，相同規格店面月租金約落在35～40萬元左右。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱表示：「此次鳥貴族預定進駐的店址過去由香水專賣店承租，營業時間已超過10年，屬於區域內相當穩定的租戶。根據實價與周邊租賃行情觀察，該店面總坪數98坪，以目前美村路核心商圈租金水準估算，相同規格店面月租金約落在35~40萬元左右，換算每坪租金約5000元，屬於勤美商圈一級戰區價格。」

▲台南起家的手搖飲品牌「紅太陽」也宣布，將於美村路一段開設「勤美店」，接手原「春陽茶事」店址。（圖／記者陳筱惠攝）

至於不直取勤美商圈核心，反而選擇美村路，曾志凱認為：「新據點距離華美西街河道旁的日式料理、居酒屋聚落很近，推測除品牌展店策略考量外，也可能與租約條件、營業時間規範及商圈人潮分布有關。」

不只鳥貴族看好勤美商圈商機，距離不到100公尺處，台南起家的手搖飲品牌「紅太陽」也宣布將於美村路一段81號開設台中第5家門市，接手原「春陽茶事」店址，預計近期開幕。

實際觀察美村路一段52巷至公益路短短約250公尺範圍內，已聚集超過19家手搖飲品牌，包括UG樂己、50嵐、老賴茶棧、麻古茶坊、一沐日、龜記等知名連鎖業者，堪稱台中最密集的手搖飲戰區之一。

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