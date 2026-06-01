橋科vs.亞灣留哪間？　投資客面交屋補錢急問「殘酷二選一」

▲有投資客無奈發問，他前幾年在亞灣、高雄新市鎮各買1間預售屋，現在現金流不夠，只能先處理1間周轉，應該先賣哪區？（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

前幾年房市大好，投資客搶上車，高雄熱門區域新案可用秒殺形容，有投資客無奈發問，他前幾年在亞灣、高雄新市鎮各買1間預售屋，都是當地指標案，近期陸續面臨交屋，但現金流不夠，只能先處理1間周轉，應該先賣哪1區？

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有投資客透露，自己在2024年初、第七波信用管制前，同步布局高雄亞灣與橋科旁的高雄新市鎮指標預售案，原本看好南北高雄通吃的雙重利多，沒想到碰上金龍風暴，近期開始陸續面臨交屋與付款壓力，現金流逐漸吃緊，加上銀行貸款趨嚴，只能忍痛處理其中1間。

他透露，目前持有的新市鎮預售案已接近交屋，面臨過戶、貸款等資金壓力；另一戶亞灣預售案則預計2027年完工。不希望現金流被長期綁住，加上現在房市氛圍不易快速脫手，因此考慮直接解約亞灣案，寧可損失部分頭期款來降低後續資金負擔。不過尷尬的是，他其實更喜歡亞灣案，且擔心新案交屋後急售，恐怕也難以賣到理想價格。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，亞灣目前已具備成熟市區條件，不僅有港灣景觀、企業總部進駐、商辦開發及重大建設題材，生活機能也相對完整，中長期房價支撐力較強。

▲高雄新市鎮雖有橋頭科學園區、高雄實驗中學、鄰近台積電、捷運紅線等利多，現階段需等待生活機能成熟。（圖／記者張雅雲攝）

反觀高雄新市鎮雖有橋頭科學園區、高雄實驗中學、鄰近台積電、捷運紅線等利多，但整體仍屬於發展初期的新興區域，生活機能尚未完全到位，以生活機能考慮，他會推薦保留亞灣新案。

謝哲耀說：「若是高雄新市鎮靠近省道、已有麥當勞、全聯等基本商業機能的區段，預估約5年有機會逐步成熟，但若以整體新市鎮發展來看，生活圈完整成形恐怕還需要更長時間。」

他直言，對資金吃緊的投資客來說，「沒錢就先賣了，沒有時間的問題，時間是給有現金流的人。」若現金流已經撐不住，先處理資金壓力比等待區域利多發酵更重要，及早調整部位反而是較理性的做法；若仍具備持有能力，則可等待區域建設與機能逐步到位。

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