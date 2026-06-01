全台高鐵最便宜剩2站　2字頭吸引竹科首購族搶進

▲「苗栗高鐵特區（後龍）」、「彰化高鐵（田中）」2地為全線各站點中，房價基期最低、最便宜的房價凹陷區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

從高鐵一日生活圈來看，「苗栗高鐵特區（後龍）」、「彰化高鐵（田中）」2地為全線各站點中，房價基期最低、最便宜的房價凹陷區，但如果把高鐵沿線主要科學園區周邊的特區房價拿來橫向對比，就能明顯看出苗栗高鐵的價格優勢。

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高鐵特區房價，撇除雙北，竹北（新竹站）核心區預售屋單價已站穩70~80萬元，青埔（桃園站）預售屋主流價格也已衝上60~70萬元。中台灣部分烏日（台中站），隨著娛樂購物城等利多，房價已全面站上40~50萬元。受到科技業青睞的太保（嘉義站）預售屋直接跳空飆上35~40萬元。

▲苗栗高鐵站隨著「桃竹苗大矽谷計畫」成形，低基期優勢成為竹科工程師與首購族，跨區置產的首選。（圖／記者陳筱惠攝）

而後龍（苗栗站）目前預售屋與新成屋實價登錄均價，仍維持在每坪28~32萬元、彰化高鐵（田中）則是3字頭打底。2區房價落差不大，都是高鐵生活圈房價凹陷區，但房市熱度，卻明顯有差。

用通勤時間與金錢來換算，苗栗高鐵的性價比對科技業通勤族極具吸引力，從苗栗站搭高鐵到竹北只要11分鐘，到台中站只要18分鐘。但房價直接砍半甚至省1/3，也吸引不少科技族，接待中心樣品屋尚未公開就直接下定。

海悅國際業務部協理宋子顥認為：「苗栗高鐵過去因為開發較慢，被視為蛋白區，生活機能多需仰賴後龍舊市區。但隨著『桃竹苗大矽谷計畫』成形，加上高鐵軌道經濟擴散，後龍的低基期優勢，自然成為預算有限、但重視交通動線的竹科工程師與首購族，跨區置產的首選。」

據了解，目前後龍高鐵周邊銷售中新建案共有22個，透天、華廈產品各半，後續寶佳機構在區域還有至少14塊待開發的土地，對此，弘峻建設董事長林鴻楷透露：「現在區域處於初升段，近期的購屋族都是剛需，交通節點、都市市心有望成為下一步股轉房回流的標的。」

銷售中的「弘峻綻高鐵」總戶數130戶，除千坪基地，也是區域目前唯一開挖地下室的個案，目前實登揭露已成交63戶，銷售率接近5成，有超過半數買方來自竹科就業族群，反映科技人口外溢效應已逐步擴散至苗栗市場。

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