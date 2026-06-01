精華地段老牌汽旅求售11.5億　建商卡2大難題恐不埋單

記者張雅雲／高雄報導

高雄老字號汽旅也撐不住？在地營運近20年的「歐遊國際連鎖精品旅館」高雄館，距離中山高中正交流道不遠，地段精華，目前仍正常營業中，卻悄悄開出11.5億元出售，且賣家就是歐遊國際本身。專家直指「建商恐不買單」。

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」 房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3

▲在地營運近20年的「歐遊國際連鎖精品旅館」高雄館，目前仍正常營業中，開出11.5億元出售。（圖／記者張雅雲攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

歐遊國際旅館集團以大型精品汽車旅館起家，全台擁有多個據點，高雄館約於2000年代後期投入營運，至今近20年，主打歐式宮廷風格與大型主題房型，曾是南部知名連鎖汽車旅館品牌之一，在高雄汽旅市場具有一定知名度。

該連鎖體系近期陸續處分名下分館，其中彰化館、嘉義館已先後出售。此次釋出的高雄館位於苓雅區建國一路、正義路口，鄰近中山高中正交流道、捷運橘線技擊館站，周邊涵蓋武廟商圈及衛武營國家藝術文化中心，地段精華。

▲基地緊鄰建國一路主要幹道，周邊車流量大，未來若進行拆除及興建工程，施工動線安排將是一大挑戰。（圖／記者張雅雲攝）

根據銷售資料，高雄館地坪1078.72坪，建坪5673.34坪，地上9層樓，共規劃97間客房，採汽車旅館常見的「一房一車庫」設計，強調隱私性與獨立動線，目前開價11億5000萬元，換算地價約106萬元。

曾評估入手的建商透露，該棟屋齡僅18年，未達危老重建門檻，若以開發角度來看，現有建物殘值仍高，拆除重建成本不低。此外，基地緊鄰建國一路主要幹道，周邊車流量大，未來若進行拆除及興建工程，施工動線安排將是一大挑戰，加上土方成本上揚，也會墊高開發難度。

▲「歐遊國際連鎖精品旅館」高雄館出售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

該建商進一步表示，目前房市景氣偏弱，加上央行信用管制、餘屋貸款成數降低、又有第2戶貸款限制，以及營建成本與土方價格持續上漲等因素，開發商整體購地態度趨於保守。除非土地條件特別突出，否則現階段大型獵地案成交難度明顯提高。

住商不動產高雄八德站前加盟店店東劉凱瑞表示，周邊地價約每坪70~80萬元之間，不過該案並非單純土地交易，而是包含大型旅館建物與現有使用價值，因此較適合有實際經營需求的買方承接，例如旅宿業者、大型商業經營者或長期收租型投資人。若能延續原有用途，11.5億元開價未必不合理。劉凱瑞說：「由於買方條件相對受限，短期內仍考驗買賣雙方價格認知。」

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」 房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3