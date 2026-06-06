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剛需族先買股不買房　房仲點出市場卡關真相

▲▼高雄,租屋,看屋照,看屋,租賃,房租 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房仲業者認為，等到股市進入休息階段，房市有望好轉。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

房市何時才能見到復甦？房仲專家表示，當前股市太熱，把資金都吸走，有些剛需買方甚至把錢先投入股市，想多賺點自備款再買房。他表示，前年919後中古屋待售物件不增反減，先前第二戶限貸又微放寬，等股市進入休息階段，房市就有望好轉。

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住商機構副總李杰峰表示：「前年919第七波信用管制後，部分區域房價修正，本預想中古屋待售量也應上升，但觀察住商數據，從2025年至今反而逐漸減少。」

李杰峰指出：「當前台灣仍處低利環境，屋主們持有成本不高，在房市景氣不佳之際，許多屋主選擇『緩一緩再賣』，整體而言中古市場沒有出現明顯賣壓，尤其是在都會地區。」

李杰峰坦言：「以買賣移轉棟數來看，目前房市交易量沒有明顯復甦，主因之一是股市太熱，把資金吸走了。」他就第一線觀察：「有些剛需買方把錢先投入股市，說『等賺更多自備款後，再來買房』。」

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲有些剛需買方把錢先投入股市，等賺更多自備款後，再來買房。（示意圖／記者湯興漢攝）

不過，房市交易量低迷是不爭的事實，仲介業經營仍頗為困難。全台不動產經紀業家數於去年7月攀升至9301家的歷史新高後，受到房市交易量萎縮衝擊，家數減少，至今剩下約9145家，其中仲介業約7700家。

李杰峰說：「919以來，住商機構整體家數沒有明顯變化，而旗下新品牌安家地產2個月開48間，之所以能逆勢展店，主要是該品牌專攻租轉賣、包租代管想跨足仲介業的這一塊大市場。」

台北市租服公會理事長林政緯表示：「近年包租代管業蓬勃發展，以北市公會為例，會員家數較2年前增長近4成，而放眼全台家數已達約2800家，未來將持續成長。」

林政緯表示：「隨高齡化趨勢，繼承取得房產比例上升，此外前幾年預售熱銷，迎接大量交屋潮，由於房地合一稅5年閉鎖期，這些原因都是使越來越多包租代管需求釋出。」

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關鍵字：房仲股市房市交易量住商安家地產租服公會林政緯

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