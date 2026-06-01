不是正中午！夏季電價「這6小時最貴」每度7.13元　想省錢快避開

▲夏月電價今天起跑。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

夏月電價今（6月1日）正式啟動，根據台電官網指出，去年住宅用戶夏月平均每月用電量達418度，較非夏月增加近4成，平均每月電費增加約446元，若想省錢，粉專阿明當家指出，很多人以為只要少開冷氣就能省電，但如果你家是「表燈住商簡易型時間電價（三段式）」用戶，用電時間也很重要！

根據台電官網，夏月電價從1989年實施至今，住宅每年都是從6月1日開始，10月1日以後便恢復為非夏月電價，去年住宅用戶夏月平均每月用電量達418度，較非夏月增加近4成，平均每月電費增加約446元。

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不過，粉專阿明當家提醒民眾，如果你家是「表燈住商簡易型時間電價（三段式）」用戶，「夏月時間電價用戶，下午4點到晚上10點最貴，能避就避，荷包會感謝你。」

「阿明當家」指出，台電現行簡易型三段式時間電價大致分成：離峰時段（00:00～09:00）每度 2.06 元、半尖峰時段（09:00～16:00）每度4.69元、尖峰時段（16:00～22:00）每度7.13元、半尖峰時段（22:00～24:00）每度 4.69 元、週六、週日及離峰日（全日離峰，每度 2.06元）。

「阿明當家」分析，由此可知夏天真正的「電費魔王時段」是下午4點到晚上10點，這段時間如果冷氣、烘衣機、電熱水器、烤箱、除濕機一起開，電表真的不是在跑，是在衝刺。想省電，可以把部分高耗電家電安排在離峰時間，像是洗衣、烘衣、熱水器加熱、除濕等，能移到晚上10點後、早上9點前，或週末使用會更划算。

不過「阿明當家」也強調，「不是每個住家都是時間電價喔！」一般住宅多數仍是「累進電價」，時間電價需要符合條件並向台電申請，建議可以看一下自己的電費單，確認目前是哪一種電價類別。



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