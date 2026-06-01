買盤回籠、交屋潮湧現　5月買賣移轉棟數月增5.6%

▲5月六都買賣移轉棟數出爐，合計1萬6558棟，月增5.6%、年減3.7%。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／台北報導

5月六都買賣移轉棟數出爐，合計1萬6558棟，月增5.6%、年減3.7%。信義房屋專家表示，3月下旬後就觀察到遞延的買盤逐漸回籠，5月年增轉正，一方面是交屋量為數不小，另一方面成屋市場的買氣也有回溫跡象。

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今（1日）六都地政局公布5月買賣移轉棟數，合計1萬6558棟，月增5.6%、年減3.7%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「3月下旬後就觀察到遞延的買盤逐漸回籠，再加上股市帶來的財富增值效益，多少對於房市也有些助益，5月建物買賣移轉棟數開始出現月增，一方面是交屋量為數不小，另一方面成屋市場的買氣也有回溫跡象。」

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「今年整體房市仍延續去年以來保守態勢，但受惠新北、台中、高雄湧現交屋潮，加上股市創高，部分居高思危的資金獲利了結後，朝房市多元配置，一舉扭轉4月月減超過1成的頹勢。」

▲六都買賣移轉棟數整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

進一步觀察六都表現，高雄月增23.6%，年增41.4%，年月雙增的表現為六都最佳。此外，新北、台中也都繳出月增表現。觀察年變化，台北市也年增逾1成，相對亮眼。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「高雄2021~2022年因台積電設廠議題帶動推案，經過3~5年工期，如今邁入新案完工的交屋收割期。」

陳定中表示：「鄰近台積電廠區的楠梓、橋頭，5月的年月增幅都衝破100%，橋頭年增率更高達871%，助威高雄5月買賣移轉量創下近17個月單月新高。」

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