高雄人哭了又笑！　家樂福愛河店續租「5大餐廳回歸」

▲家樂福愛河店的「麥當勞」、「百悅鐵板燒」、「斑鳩的窩」、「玉豆腐」及「哈肉鍋」等5家餐廳已重新營業，「異人館」確定退場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

歷經2度宣布熄燈又續租的家樂福愛河店，4月底續租後，人潮明顯回流，但也展開新一波餐飲品牌洗牌，「麥當勞」等5家餐廳率先恢復營業，「異人館」確定退場，「Joyfull」即將接棒進駐。專家表示，地主以短期租約為主，未來若改建推案，愛河首排房價恐再墊高。

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」 房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3

[廣告]請繼續往下閱讀...

家樂福愛河店位於河東路，坐擁愛河第一排景觀，1996年開幕至今已營運30年，是不少高雄人的共同回憶。2021年豐邑集團以總價42億元向南和興產購入基地，換算地價每坪約119.05萬元，當時創下高雄年度指標土地交易紀錄。

愛河店2023年、今年4月曾2度因租約到期，公告結束營業，後來均與地主續約得以持續營運。今年原定4月30日熄燈，整排餐廳包括「麥當勞」等陸續撤出，大批在地人都相當崩潰。

家樂福愛河店1日粉專最新公告，「麥當勞」、「百悅鐵板燒」、「斑鳩的窩」、「玉豆腐」及「哈肉鍋」等5家餐廳已重新營業，「爭鮮」則進入改裝階段，預計7月重新開幕。「異人館」已撤櫃，預計由日本連鎖家庭餐廳「Joyfull」進駐，「Q哥3C」也確定退場，引來不少在地人表示「麥當勞回來比較重要」、「斑鳩的窩終於回來了」，也有人期待能引進更多新品牌進駐。

▲愛河店基地具備第一排愛河景觀、成熟商圈及黃金角地優勢，土地條件相當稀缺。（圖／記者張雅雲攝）

而地主豐邑集團曾表示，目前愛河店基地已送件申請危老重建審核，整體進度仍待主管機關覈定，現階段以1~3年短期租約方式維持彈性。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，愛河店基地具備第一排愛河景觀、成熟商圈及黃金角地優勢，土地條件相當稀缺。雖然今年房市買氣轉趨保守，但精華區段仍具價格支撐力，觀察周邊預售案「京梧桐」、「立信立天下」等景觀宅，成交單價已站上6字頭，「豐邑TOP+」最高價也要59.1萬元，若未來完成危老重建並推出新案，開價有機會站上7字頭。

李家妮說：「該區為早期發展成熟商圈，新舊屋齡有明顯價差，目前周邊屋齡較高的中古大樓，屋齡約30年，單價還有2字頭，吸引不少自住客搶進。」

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」 房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3