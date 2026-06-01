土方之亂後又迎光電之亂！　建商大老喊話：排除住宅規範





▲營建業再迎來「光電之亂」。讓營建業者、開發商同時跳腳，也力喊政府，先排除住宅規範。（圖／記者李毓康攝）

記者陳筱惠／台中報導

營建業今年初才因剩餘土石方管理新制上路，引爆一波「土方之亂」，如今又將迎來「光電之亂」。讓營建業者、開發商同時跳腳，也力喊政府，先排除住宅規範。

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內政部已於2025年底正式公告《建築物設置太陽光電發電設備標準》，規定未來新建建築物面積達1000平方公尺（約300坪）以上，必須設置屋頂太陽光電設備。未來新建、增建或改建建築物同樣適用，每20平方公尺屋頂面積須設置至少1KW（瓩）太陽光電發電設備。

新制預計8月1日上路，對此大台中不動產開發公會理事長蕭成忠說：「政策目的是配合淨零碳排與能源轉型目標，希望透過建築端增加再生能源發電量。但目前住宅產品屋頂空間有限，且需配置消防設備、水塔、機房等設施，實際可供設置光電板面積不如工廠、商辦充裕，若全面納入住宅產品，恐怕增加設計難度與施工成本。」

▲業者憂心土方之亂未了，再迎光電之亂。（圖／記者陳筱惠攝）

除成本問題，蕭成忠點出，中南部仍有不少透天產品，過去採用的都是「公照」，也就是說一大批透天建築使用一張建照，也同樣會超過1000平方公尺，但實際上在家家戶戶裝設太陽能板不僅面積小、功率低，對於民眾來說也是困擾。

另外集合式大樓的部分，蕭成忠也點出：「設備裝置，未來肯定要移交管委會，但對於使用者來說，後續還有維養問題，難道要建商認養嗎？在諸多面向上都不符合經濟、使用者需要。」

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「目前收到的訊息是未來申請建照的新案將強制規定，實際上光電之亂會蔓延在2、3年後新建案售完落成，但這個也會牽扯到『使用執照』的申請，因此也盼國土署、能源部與業者商談，了解真正的運作後再執行，否則就如同土方之亂一樣，再演變一波光電之亂。」

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