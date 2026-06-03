從能買就好到絕不將就！　財經女神「低成本存房術」滾大資產

▲「全民瘋股」氣氛濃厚，資金究竟該留在股市追高，還是進場買房求穩？（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

「全民瘋股」氣氛濃厚，讓不少準備買房的族群陷入兩難：資金該留在股市追高，還是進場買房求穩？最新一集《地產詹哥老實說》邀請財經媒體人葉芷娟分享自身投資與購屋經驗，她說：「關鍵不在指數高低，而是回到需求與資產配置本質。」

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▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，分享該買房還是該買股。

葉芷娟表示：「這一波股市上漲，背後的核心動能來自AI產業，是繼智慧型手機之後的新科技浪潮。回顧歷史，每一次大型產業革命往往能支撐5年以上的成長週期，如果站在產業邏輯來看，而不是只看4萬點高不高，就比較敢留在市場裡。」

不過，葉芷娟也坦言：「股市的 FOMO（錯失恐懼症）與過去房市『現在不買以後更貴』的心態很像，投資人更需要分清楚目的是投資還是自住。」她強調：「若是自住需求，房子本來就不容易找到，真的遇到命定款，就該先買房，因為錯過可能就沒有了。」

▲葉芷娟在30歲、準備結婚時買下人生第一間房。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

回顧自身購屋歷程，葉芷娟在30歲、準備結婚時買下人生第一間房，「當時月薪不高，採取雙薪AA制，兩人合計500萬元頭期款，購屋總價約1600至1700萬元，在雙北必須做出不少取捨。」

當時，她幸運碰上房地合一稅後的價格修正期進場，也清楚認知「買不起喜歡的，只能在可負擔範圍內務實選擇。」

近年隨著資產與收入條件改善，葉芷娟也啟動換屋計畫，從「能買就好」轉為「條件踩死不退」，希望室內空間更大、屋齡更新，鎖定預售屋。

葉芷娟直言：「提早買進第一間房，讓資產增值成為換屋的重要籌碼，賣掉第一間後的價差，就是第二間房很充裕的頭期款來源」。

▲預售屋付款期程分散、資金門檻較低，對資產配置與現金流較友善。（示意圖／記者姜國輝攝）

此外，她也分享投資預售屋的經驗，「由於付款期程分散、資金門檻較低，對資產配置與現金流較友善，但前提是要做足功課，包含建商、營造廠與格局規劃，預售屋的優點是輕鬆進場，缺點是更需要專業與耐心。」

無論買房或投資股市，都不該只問時機點！葉芷娟表示：「自住是剛性需求，有需要時就進場；投資則要看長期趨勢與自身風險承受度。」

最後，葉芷娟說：「回頭看當年咬牙買房，是一個正確的選擇，不僅帶來居住安全感，也成為後續財務成長的重要基石。」