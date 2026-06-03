ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

從能買就好到絕不將就！　財經女神「低成本存房術」滾大資產

▲▼今日台股開高走高，指數大漲超過兩百點，盤中再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲「全民瘋股」氣氛濃厚，資金究竟該留在股市追高，還是進場買房求穩？（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

「全民瘋股」氣氛濃厚，讓不少準備買房的族群陷入兩難：資金該留在股市追高，還是進場買房求穩？最新一集《地產詹哥老實說》邀請財經媒體人葉芷娟分享自身投資與購屋經驗，她說：「關鍵不在指數高低，而是回到需求與資產配置本質。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，分享該買房還是該買股。

葉芷娟表示：「這一波股市上漲，背後的核心動能來自AI產業，是繼智慧型手機之後的新科技浪潮。回顧歷史，每一次大型產業革命往往能支撐5年以上的成長週期，如果站在產業邏輯來看，而不是只看4萬點高不高，就比較敢留在市場裡。」

不過，葉芷娟也坦言：「股市的 FOMO（錯失恐懼症）與過去房市『現在不買以後更貴』的心態很像，投資人更需要分清楚目的是投資還是自住。」她強調：「若是自住需求，房子本來就不容易找到，真的遇到命定款，就該先買房，因為錯過可能就沒有了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲葉芷娟在30歲、準備結婚時買下人生第一間房。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

回顧自身購屋歷程，葉芷娟在30歲、準備結婚時買下人生第一間房，「當時月薪不高，採取雙薪AA制，兩人合計500萬元頭期款，購屋總價約1600至1700萬元，在雙北必須做出不少取捨。」

當時，她幸運碰上房地合一稅後的價格修正期進場，也清楚認知「買不起喜歡的，只能在可負擔範圍內務實選擇。」

近年隨著資產與收入條件改善，葉芷娟也啟動換屋計畫，從「能買就好」轉為「條件踩死不退」，希望室內空間更大、屋齡更新，鎖定預售屋。

葉芷娟直言：「提早買進第一間房，讓資產增值成為換屋的重要籌碼，賣掉第一間後的價差，就是第二間房很充裕的頭期款來源」。

▲▼桃園市龜山區,機捷A7體育大學站,長耀建設,長耀辰。（圖／記者姜國輝攝）

▲預售屋付款期程分散、資金門檻較低，對資產配置與現金流較友善。（示意圖／記者姜國輝攝）

此外，她也分享投資預售屋的經驗，「由於付款期程分散、資金門檻較低，對資產配置與現金流較友善，但前提是要做足功課，包含建商、營造廠與格局規劃，預售屋的優點是輕鬆進場，缺點是更需要專業與耐心。」

無論買房或投資股市，都不該只問時機點！葉芷娟表示：「自住是剛性需求，有需要時就進場；投資則要看長期趨勢與自身風險承受度。」

最後，葉芷娟說：「回頭看當年咬牙買房，是一個正確的選擇，不僅帶來居住安全感，也成為後續財務成長的重要基石。」

►台中房市大洗牌！　誰在打炒房潮中裸泳？在地曝抗跌神區

►倒閉潮來了？房仲逆勢徵才　菜鳥躺領6萬底薪真相公開

►「少年股神」慘變「四貸同堂」　房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3

關鍵字：股市房市產業預售屋買房投資地產詹哥老實說

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

從能買就好到絕不將就！　財經女神「低成本存房術」滾大資產

「全民瘋股」氣氛濃厚，讓不少準備買房的族群陷入兩難：資金該留在股市追高，還是進場買房求穩？最新一集《地產詹哥老實說》邀請財經媒體人葉芷娟分享自身投資與購屋經驗，她說：「關鍵不在指數高低，而是回到需求與資產配置本質。」

27分鐘前

睽違多年重返板橋江子翠！昇陽建設「昇陽匯翠」搶佔萬坪綠肺首排、最後珍藏樹樹把握

在快速推進的節奏中，一座城市真正能被留下的價值，往往不是繁華本身，而是無價的綠意。放眼世界級城市，從紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑，再到台北大安森林公園，儘管公園綠地屬於全民共有，但公園第一排所開展的無際樹海，始終是都市住宅最珍貴且稀缺的存在。

27分鐘前

台南豪宅一哥親口說了　球星王建民換屋真實原因

有「台南豪宅一哥」之稱的富立建設，縱橫南台灣豪宅市場超過30年，其中最具代表性的住戶之一，就是台灣旅美傳奇投手王建民。富立建設總監陳聰徒現身台中市建築經營協會大師講座時，首度分享王建民入住豪宅背後的故事，也揭開富立豪宅受到青睞的原因。

57分鐘前

坤悅開發「名人講座」攜手黃國倫　用「夢想的力量」溫暖台中

深耕中部、以嚴選好宅與永續服務累積無數好口碑的品牌建商坤悅開發（5206），長年致力於社區營造，每年為住戶規劃多元的活動內容。已累積許多好評的「坤悅名人講座」，特別邀請到華語樂壇傳奇音樂製作人黃國倫，以《夢想的力量》為主題，與住戶分享一場關於愛、堅持與跨越逆境的心靈對話；報名期間就收到許多熱烈迴響，坤悅也首次開放非坤悅住戶報名參加，活動當日有超過150位坤悅住戶及熱情貴賓一同參與，現場座無虛席。

1小時前

一表看懂台中捷運「跨站對決」　多坐5分鐘房價省百萬

台中捷運綠線通車5年，運量穩步成長，部分相鄰站點通勤時間不到5分鐘，房價表現卻截然不同。盤點2025年台中捷運綠線各站點周邊800公尺內的住宅交易，發現「一站之隔」價差最顯著的就是「市政府站」與「文心櫻花站」，每坪價差11.7萬元居冠。

16小時前

377萬「零頭債」拖累高雄最貴成屋　阮綜合家族店面被查封

高雄老牌醫院阮綜合家族成員名下豪宅店面，竟因「零頭債」遭查封！農16特區指標豪宅「京城天贊」1樓店面近期出售，開價8.5億元，據查，今年4月已被查封，債主就是致誠醫療器材，聲請強制執行金額約377萬元，專家研判，應是保全債權、促使債務人出面處理。

17小時前

土方之亂略緩解　全台4月開工戶數重返萬戶

Q1住宅開工數量約2.1萬戶，年減高達37%，創近9年新低。不過，4月開工量回升，甚至超越去年同期。信義房屋專家分析，這背後可能與Q1當時土方之亂有關，現在狀況已經有所緩解，但同時成本也比過去還高了。

18小時前

高雄30年護理之家1.48億易主　神秘買家背景曝光

高雄市區土地愈來愈稀缺，連長照機構都成為收購標的。鼓山區營業近30年的老牌「瑞豐護理之家」，今年2月整棟以1億4850萬元易主；實際走訪現場，該機構仍正常營業，據查，買方為具不動產開發背景的投資公司。

19小時前

鶯歌「阿婆壽司」起大厝　全現金豪蓋7層樓

鶯歌「阿婆壽司」擁40多年歷史，主打銅板美食，頗為知名。「阿婆壽司」在建國路上「起大厝」，興建一棟地上7層據點，至今完工近2年，1樓已拉上預定點紅布條，且經查謄本整棟沒有貸款，推測阿婆一家「無貸款蓋樓」機率高，財力驚人。

20小時前

墾丁南灣沙灘第一排撐不住？　指標超商降價千萬找買家

墾丁是台灣最具代表性的渡假勝地，充滿陽光、沙灘、比基尼。墾丁南灣第一家7-ELEVEN如今也要賣了。在國旅復甦、南灣觀光逐步回溫之際，這間正對沙灘第一排的地標超商，屋主低調出售，1年前開價從1.1億元降至如今9988萬元，目前仍營業中。

22小時前

李多慧看他腹肌：不喜歡！　想練屁股累喊「我沒了」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

鶯歌「阿婆壽司」起大厝　全現金..

「西華富邦」侯姓富豪回鄉　砸現..

精華地段老牌汽旅求售11.5億..

377萬「零頭債」拖累高雄最貴..

房東不租了！台中老牌牛排館搬家..

瘋傳「夏季三段式電價」　事實查..

桃園首創「市價5折買房」　財經..

高雄人哭了又笑！　家樂福愛河店..

一級變頻冷氣「卻變吃電怪獸」　..

高雄30年護理之家1.48億易..

ETtoday房產雲

最新新聞more

從能買就好到絕不將就！　財經女..

昇陽建設「昇陽匯翠」搶佔萬坪綠..

台南豪宅一哥親口說了　球星王建..

坤悅開發「名人講座」攜手黃國倫..

一表看懂台中捷運「跨站對決」　..

377萬「零頭債」拖累高雄最貴..

土方之亂略緩解　全台4月開工戶..

高雄30年護理之家1.48億易..

鶯歌「阿婆壽司」起大厝　全現金..

墾丁南灣沙灘第一排撐不住？　指..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366