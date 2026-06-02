瘋傳「夏季三段式電價」時段、金額全錯　事實查核：99%家庭不適用

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

全台住宅「夏月電價」制度於6月1日正式上路，網路上隨之瘋傳一張「夏月住宅三段式電價」的收費圖卡，提醒民眾要在特定時段用電才省錢。對此，TFC台灣事實查核中心特別發文闢謠，直指這是「每年夏天就會準時現身的老謠言」。台電也澄清，目前全國有高達99%的家庭用戶都是採取「累進費率」依用電量計費，根本與用電時段無關，網傳圖卡的資訊完全錯誤。

瘋傳「三段式電價」時段、金額全錯！台電：全國99%家庭採累進費率

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每逢夏月電價啟動，社群平台就會開始流傳「洗衣服、開冷氣要挑時段，因為有三段式電價」等不實訊息。台灣事實查核中心指出，經過與台電官方的現行三段式收費表進行比對，網傳圖卡中所標示的尖峰、離峰時間不僅與事實不符，且各時段的每度電金額也全都對不上，證實該圖卡是錯誤資訊圖。

台電解釋道，目前台灣約有99%的家庭用戶，電費都是採取「累進電價」來計算。累進電價的計費邏輯是「用多少度電、就切入哪個級距」，完全是依據用電量的多寡來計費，不論民眾是在半夜洗衣服，還是在下午開冷氣，每度電的費率都是一樣的，與用電的「時間段」沒有任何關係。

▲網傳圖卡資訊錯誤。（圖／翻攝自臉書／TFC台灣事實查核中心）

時間電價非人人都划算！ 月用800度以上高用電戶再申請

台電進一步說明，雖然目前住家確實可以自由選擇要採用傳統的「累進電價」或是分時段的「時間電價」，但由於絕大多數一般家庭的整體用電量不高，加上深夜離峰時間的用電比例偏低，在實務試算下，通常維持原本的「累進電價」對一般民眾來說最為划算。

只有少數屬於「高用電戶」的特殊住宅，主動申請改用時間電價才可能達到省錢效果。台電建議，如果民眾家中的每月用電量時常超過800度以上，可以先到台電官方網站的「時間電價試算評估」頁面進行精算，確認更改後確實具備經濟效益，再向台電各地營業處提出變更申請，切勿輕信網路流傳的偏方而誤解收費機制。